Musica, tradizioni e un pizzico di cinema. Gli eventi a Firenze nell’ultimo weekend di primavera (anche se ormai sembra estate piena) riservano sorprese per tutti i gusti e per tutti i pubblici. Chi alla costa preferirà la città, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno troverà concerti, sfide del Calcio storico e anche la possibilità di sdraiarsi sulla sabbia in riva al fiume.

Ecco in sintesi i principali eventi in programma questo fine settimana a Firenze.

Firenze Rocks, un fine settimana da urlo

A Firenze è il weekend più rock dell’anno con uno degli eventi musicali più attesi: la terza edizione del Festival Firenze Rocks richiama alla Visarno arena decine di migliaia di spettatori per i concerti di big come Ed Sheeran (14 giugno), Eddie Vedder (15 giugno), The Cure (16 giugno), oltre a tanti altri gruppi. E per gli ultimi ritardatari sono rimasti ancora alcuni biglietti.

Nel nostro approfondimento tutto quello che c’è da sapere sugli orari e sulla “mappa” di Firenze Rocks 2019.

Partite del Calcio storico fiorentino: 15 e 16 giugno

I fiorentini doc non possono perdersi le 2 semifinali del Calcio storico: in piazza Santa Croce sabato 15 giugno si fideranno Rossi e Verdi, mentre domenica 16 giugno è in programma la partita tra i Bianchi e gli Azzurri. Orario di inizio alle 17, ma il match è preceduto dal corteo storico che parte alle ore 15 da piazza Santa Maria Novella.

Per chi non riuscirà a trovare un biglietto sugli spalti, le due partite saranno trasmesse anche in diretta tv e radio. Tutti i dettagli nell’articolo sul torneo 2019 del Calcio storico fiorentino.

Gli eventi a Firenze nel weekend: Secret Florence

Sull’onda lunga di Pitti Uomo, continua il programma di Secret Florence, manifestazione che porta iniziative e performance in luoghi inusuali della città. Gli ultimi 3 eventi si svolgono a Firenze nel weekend, tra il 14 e il 15 giugno: venerdì alle ore 19 nel chiostro del Vecchio Conventino la performance A Peaceful, peaceful place, poi alle 21 in un luogo segreto la coreografia “Perpetuo”, infine sabato dalle 17 visita guidata e opera sonora collettiva nella chiesa dell’Autostrada progettata da Michelucci.

Lo spettacolo dello Gnomone del Duomo di Firenze

Un gioco di luce che ha un significato antico: lo gnomone del Duomo di Firenze è un vero e proprio strumento astronomico, vecchio secoli, che con l’avvicinarsi del solstizio d’estate proietta un fascio luminoso dentro la Cupola del Brunelleschi colpendo un preciso punto del pavimento di Santa Maria del Fiore.

Il sole dà spettacolo, ma solo per pochi minuti, e nelle ore centrali del giorno grazie allo gnomone, uno strumento di bronzo con un foro centrale collocato all’interno di una finestra della cupola. L’Opera del Duomo di Firenze propone questo weekend osservazioni guidate del passaggio del sole: il 14 giugno, dalle 12.30 alle 13.30 (ingresso gratuito dalla porta dei canonici, prenotazione consigliata [email protected]). Si replica poi la prossima settimana il 18 giugno (in inglese) e il 21 giugno.

Weekend di inaugurazioni per gli spazi estivi di Firenze

Concerti, dj-set, cinema sotto le stelle. E’ sterminato il programma degli spazi all’aperto, ma durante questo fine settima alla lunga lista dei locali estivi già attivi si aggiungono altre 3 mete molto gettonate, soprattutto la sera: spiaggetta, Molo Firenze e Toraia.

Parte quindi la stagione di River Urban Beach, la spiaggetta lungo l’Arno sotto piazza Poggi, come quella di Molo Firenze (ex Molo 5) su lungarno Colombo e dei camioncini del gusto della Toraia. Tutti gli altri spazi all’aperto sono nella nostra guida 2019 ai locali dell’estate fiorentina.

La Divina Commedia a Villa Bardini

Tra gli eventi per passare il weekend a Firenze, anche “Piume- Dante 2021” con le terzine della Divina Commedia declamate sulla terrazza più scenografica di Firenze, Villa Bardini. Domenica 16 giugno saranno coinvolti oltre 100 cantori, tra cui migranti, gente comune, persone con disagio economico, fisico e psichico e a rischio di esclusione sociale, assieme a tanta gente comune.

Dall’alba al tramonto sono previste 4 repliche, di un’ora ciascuna: 5.30, 7, 18.30, 20. Ingresso gratuito su prenotazione (telefono 3392469450, [email protected]).

Cinema nel weekend: Cannes a Firenze

Passare il fine settimana davanti al grande schermo. Al Cinema La Compagnia di via Cavour si svolge dal 14 al 16 giugno la rassegna “France Odeon – Cannes a Firenze“. In cartellone i migliori film passati dalla Croisette, come il vincitore del Premio della Giuria Bacurau.

Il biglietto di ingresso costa 8 euro, ridotto 5, abbonamemto 5 ingressi 30 euro. Il calendario completo di Cannes a Firenze sul sito della Compagnia.

Per bambini: giornata della giocoleria

Sabato 15 giugno è la giornata mondiale della giocoleria. A Firenze questo evento si festeggia nel parco di Villa Vogel, all’Isolotto, che sarà invaso da acrobati e circensi, per la gioia di grandi e piccini. Per iniziativa “Vola tutto!”, da mattina a sera laboratori di circo, spettacoli, cabaret, postazione truccabimbi e anche delle speciali olimpiadi di giocoleria con ricchi premi. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Weekend, eventi nei dintorni di Firenze

Uscendo fuori Firenze segnaliamo questo weekend a “Lunaria”,che porta nel borgo di Calenzano Alto artisti di strada, musica, teatro e circo. Sabato 15 e domenica 16 sono in programma le esibizioni di oltre 30 compagnie artistiche, dalle 18 a mezzanotte. Presenti anche punti di street food. Il biglietto intero costa 6 euro, ridotto 4.