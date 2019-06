L’inaugurazione è vicina. Per 3 spazi estivi di Firenze, tra i più frequentati in città, è tempo di tagliare il nastro di qua e di là d’Arno: nel giro di pochi giorni parte la stagione 2019 della spiaggetta urbana vicino Torre San Niccolò, del Molo Firenze (ex Molo 5) su lungarno Colombo e dei food truck della Toraia su lungarno del Tempio.

Quando apre la spiaggetta di Firenze?

Si parte con River Urban beach, la spiaggia urbana sull’Arno, sotto piazza Poggi, che dà il via ufficialmente alla nuova stagione giovedì 13 giugno 2019 alle ore 18.00 con un brindisi, poi dalle 20 l’inaugurazione prevede il party con la musica di Radio Mitology e Rdf, dalle 20 fino a mezzanotte

Inizia così il cartellone culturale estivo, organizzato come l’anno scorso da Fluidamente -Centro teatro nazionale. A disposizione bar, griglieria, ma anche gazebo lettini, ombrelloni e campo da beach volley per passare un’estate sulla sabbia (del fiume).

Gli spazi estivi sul lungarno: Molo Firenze e Toraia

Ultimi ritocchi e ultimi lavori di allestimento per altri 2 luoghi all’aperto dell’Estate fiorentina 2019, che daranno il via alla calda stagione di eventi durante il fine settimana del 15 giugno. Su lungarno Colombo Molo 5 cambia nome in Molo Firenze, ma propone il format che lo ha reso celebre durante l’ultima stagione: drink, musica, incontri ed eventi. Ecco un’anticipazione sul calendario di iniziative: il 2 luglio arriva DonPasta, al secolo Daniele De Michele, dj, cuoco e filosofo.

Poche ore e tornano in attività anche i camioncini del gusto della Toraia su lungarno del Tempio: hamburger e altre specialità da gustare sotto le stelle. Si tratta di un altro degli spazi estivi di Firenze, molto gettonati in città, che aprirà sempre nel weekend del 15 giugno. E in cantiere, dicono gli organizzatori, c’è anche qualche novità.

.. E gli altri spazi estivi fiorentini già inaugurati

Con questo tris di locali all’aperto si arricchisce così l’offerta per la bella stagione. Molte le novità, vicine e lontane dal centro: si va dall’arena del Parterre che torna ad animarsi, al giardino di Villa Vittoria trasformato in un luogo cool delle notti cittadine, fino ai nuovi locali sotto le stelle nel cortile dello Student Hotel di viale Lavagnini (Fooo L’orto) e a Coverciano (La Montagnola).

Per non perdersi tra i tanti chioschi e bar “open air”, qui la nostra guida 2019 ai locali estivi di Firenze.