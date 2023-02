Cosa fare questo weekend a Firenze: eventi del 18-19 febbraio 2023

- Pubblicità -

Maschere, coriandoli e stelle filanti per introdurre il weekend di Carnevale a Firenze e dintorni, ma gli eventi in programma tra sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023 sono tantissimi e di diverso tipo. Ve li raccontiamo in questa breve guida. A Palazzo Vecchio potrete conoscere l’Elettrice Palatina in “carne e ossa” e per l’occasione sono moltissimi i musei gratuiti. In piazza Santo Spirito c’è invece la Fierucola dei semi, mentre a Villa Vogel si celebrerà al festa nazionale del gatto e per finire, a Scandicci ci saranno due iniziative per gli amanti del vintage, dalla musica all’abbigliamento ma non solo. Andiamo a scoprire insieme tutte le sorprese fiorentine in programma per queste due giornate.

1. Incontro dal vivo con l’Elettrice Palatina e musei gratis a Firenze sabato 18 febbraio

Nella Sala dei Gigli di Palazzo Vecchio a Firenze, sabato 18 febbraio, il pubblico avrà la possibilità “d’incontrare” l’Elettrice Palatina, ovvero l’ultima discendente del ramo granducale mediceo Anna Maria Luisa de’ Medici, in occasione dell’anniversario della sua morte. Da sempre infatti, i Musei Civici Fiorentini e MUS.E propongono un ricordo suggestivo di questa grande figura femminile, le cui scelte sono state determinanti per la storia del suo patrimonio e dell’intera città di Firenze.

Durante l’attività di living history a Palazzo Vecchio (nei seguenti orari: 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00) il pubblico potrà dialogare con Anna Maria Luisa de’ Medici, impersonata da Giaele Monaci (con introduzione alla sua figura e al contesto storico a cura di Andrea Verga) per comprendere fino in fondo la sua indole e i motivi che l’hanno portata a firmare il celebre Patto di Famiglia, atto giuridico grazie al quale l’ultima erede della dinastia ha vincolato allo Stato – il Granducato di Toscana – tutto il complesso dei beni che facevano parte delle collezioni medicee. La partecipazione all’incontro, adatto sia per adulti che per bambini, è gratuita; la prenotazione è obbligatoria ([email protected], 055-2768224). Ma le sorprese non finiscono qui: con l’occasione, sarà possibile anche visitare gratuitamente i musei civici fiorentini, Palazzo Medici Riccardi e i musei del Bargello (qui gli orari dei musei gratis per l’Elettrice Palatina).

2. Gli eventi del carnevale a Firenze e dintorni (18-19 febbraio 2023): cosa fare

Questo è il “weekend di Carnevale“: anche a Firenze sono molti gli eventi in programma tra sabato 18 e domenica 19 febbraio. Tra le principali iniziative, che vedono protagonisti costumi colorati, coriandoli e stelle filanti, ricordiamo sabato (dalle ore 14:00 alle 18:00) il Carnevale dei bambini in piazza Ognissanti. Evento durante il quale potrete assistere a spettacoli circensi, animazione, interventi teatrali, sfilate in maschera e di cosplay. Al centro della piazza sarà protagonista la grande maschera in cartapesta di Stenterello, che sarà bruciata a fine manifestazione.

Sempre sabato 18 ci sarà anche il Carnevale di Nave a Rovezzano, con maschere e corteo a partire dalle ore 14:00, accompagnato dalla banda “La Tarantella”. E ancora, ricordiamo il Carnevale di pace nel parco di San Donato (Novoli), che si terrà nella giornata di domenica 19 febbraio, dalle ore 14:30. Per l’occasione sarà in programma una sfilata con musiche e danze. Il corteo arriverà alle ore 16:00 nella piazza del centro commerciale San Donato dove sono previste esibizioni e presentazioni delle associazioni.

Fuori Firenze, e più precisamente a Sesto Fiorentino, gli stand posti in Piazza Vittorio Veneto, sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023 (dalle ore 10:00 alle 19:30), metteranno in bella mostra produzioni a base di cioccolato. Vi starete chiedendo allora cosa c’entri tutto questo con il carnevale. Il motivo è che domenica 19 febbraio, dalle ore 15:30, non potete perdervi l’appuntamento con il Carnevale di Sesto Fiorentino, sempre in piazza Vittorio Veneto: dolciumi per tutti i gusti, il Musical dell’Art Music Accademy e l’incontro con le mascotte dei cartoni animati con foto ricordo e truccabimbi. Il tutto è a ingresso gratuito. Infine domenica pomeriggio torna il Carnevale medievale di Calenzano. Per informazioni più dettagliate potete leggere il nostro articolo dedicato al Carnevale di Firenze 2023, le date: eventi, sfilate e feste.

3. Fierucola dei semi in piazza Santo Spirito

Chi ama tramandare la biodiversità del coltivar tradizionale forse dovrebbe sapere che in piazza Santo Spirito a Firenze si svolgerà uno degli eventi più imperdibili di questo weekend nella giornata di domenica 19 febbraio 2023 (dalle ore 09:00 alle 19:00): la Fierucola dei semi . Attraverso l’aiuto da parte degli agricoltori, segnalati da un apposito cartellino verde e situati sotto ai gazebo della segreteria e nel mercato, si potranno trovare e scambiare semi, marze e lieviti. Alla Fierucola sarà inoltre possibile trovare ottimi prodotti come pane, olio, vino, miele, formaggi, confetture, verdure di stagione e frutta, oltre all’artigianato di grande qualità ed ecosostenibilità.

4. Whisky Week: eventi al Tuscany hall di Firenze (sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023)

Sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023, la Whisky Week debutta a Firenze portando al Tuscany hall eventi, masterclass e degustazioni. Saranno presenti oltre 500 assaggi di whisky provenienti da Scozia, Irlanda, Stati Uniti, Giappone e Italia. E visto che l’iniziativa cade proprio nel fine settimana di carnevale, è prevista anche una festa in maschera. L’evento è promosso da Whisky Club Italia, la più grande community nazionale a tema. Costi e informazioni su www.whiskyweek.it.

5. Domenica torna la Festa nazionale del Gatto a Villa Vogel

Tra le cose da fare a Firenze questo weekend ci sono anche gli eventi della “Festa nazionale del Gatto e la Gattart“, che si svolgerà nella giornata di domenica 19 febbraio 2023 (dalle ore 09:00 alle 19:00) a Villa Vogel in via Canova 72 (accesso anche da via delle Torri, 23). La festa è un evento di beneficenza per il gattile AMA di Firenze e non saranno presenti animali, ma sarà una giornata con tante attività a tema. Si parte infatti alle ore 09:00, nel chiostro della villa, dove si terrà la mostra GATTO, che vedrà protagoniste opere di pittura, scultura, incisione, ceramica e fotografia di artisti stranieri (come Lèonor Fini, Martine Coppens, Danielle Rejers e Nicola Mountney) e italiani, fondatori per altro di Gattart (come Fiora Leone, Silvio Loffredo e Silvana Lonardi).

scrittrice Marina Alberghini, Presidente dell’Accademia dei Gatti Magici, presenterà il suo nuovo libro “Gatti devoti”, edito da Mursia e, con la partecipazione di Silvana Lonardi, parleranno anche dell’origine e nascita del 17 febbraio, Giorno del Gatto. Alle ore 16:30 sarà poi la volta della Naturopata Susi Zuri, che parlerà dei fiori di Bach per animali. Nella Limonaia invece, aperta per ospitare mercatini “gattosi”, saranno presenti per tutto il giorno il Gattile AMA, che fornirà informazioni riguardo ai gatti adottabili, Fabio Nocentini con Tarocchi e oracoli dei gatti, la Libreria Salvemini con oggetti e libri dedicati ai mici, e molto altro ancora. Per conoscere il programma completo, è possibile consultare Sempre nel chiostro, dalle ore 15:00, la, Presidente dell’Accademia dei Gatti Magici, presenterà il suo nuovo libro “Gatti devoti”, edito da Mursia e, con la partecipazione di, parleranno anche dell’origine e nascita del 17 febbraio, Giorno del Gatto. Alle ore 16:30 sarà poi la volta della, che parlerà dei fiori di Bach per animali. Nella Limonaia invece, aperta per ospitare, saranno presenti per tutto il giorno il Gattile AMA, che fornirà informazioni riguardo ai gatti adottabili, Fabio Nocentini con Tarocchi e oracoli dei gatti, la Libreria Salvemini con oggetti e libri dedicati ai mici, e molto altro ancora. Per conoscere il, è possibile consultare la pagina Facebook ufficiale dell’evento

6. A Scandicci: Fiera del Disco e Vintage Style Rogers

Scandicci è una fucina di eventi questo weekend: domenica 19 febbraio 2023, al Palazzetto dello Sport (via Rialdoli, 126), si terrà infatti la seconda “Fiera del Disco, CD e Vinile” nuovo, usato e da collezione, dalle ore 10:00 alle 19:00 (ingresso gratuito). Oltre 60 espositori selezionati da tutta Italia per immergersi nella musica con la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD. All’Auditorium Centro Rogers (piazzale della Resistenza), sabato 18 e domenica 19, dalle ore 10:00 alle 19:00 (ingresso 5 euro) saranno presenti, in occasione del “Vintage Style“, 40 espositori da tutta Italia con abbigliamento, accessori, oggettistica, vinili, retrogames, console e rarities. Durante l’evento ci saranno anche esibizioni di ballo anni ’50 e ’60, a cura di Dance Lab.