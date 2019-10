Fierone di Scandicci 2019, è tutto pronto: per un giorno la fiera (che continua fino a domenica 13 ottobre) diventa ancora più grande grazie al maxi mercato lungo le vie del centro città e agli stand aperti con orario continuato. Ai 12mila metri quadrati di padiglioni al coperto, e a ingresso gratuito, da mattina a sera si aggiunge infatti la grande fiera degli ambulanti, 230 banchi per fare shopping tra piazza Togliatti e piazza Matteotti lungo una passeggiata di 500 metri, pedonale per l’occasione.

Fierone di Scandicci, la data e gli orari 2019

L’edizione 2019 del Fierone di Scandicci si svolge come consueto nel giovedì di fiera, il 10 ottobre, ecco gli orari: i banchi del mercato arrivano alle ore 8.00 e restano in città fino alle 23.00, mentre gli stand aprono alle ore 9.30 e chiudono a mezzanotte. La passeggiata dello shopping con la grande fiera degli ambulanti parte da piazza piazza Togliatti, passa da via Enrico De Amicis, piazza della Repubblica, via Aleardi e piazza Piave, per giungere in piazza Matteotti. Queste strade per l’occasione vengono chiuse al traffico.

Il programma di eventi della fiera

Il giorno del Fierone scandiccese prevede inoltre un lungo programma di eventi. Si parte al mattino con il pic nic plastic free organizzato da Unicoop Firenze nel parco di Vingone per gli studenti delle scuole. Nell’area Pets sono protagonisti i cani guida per non vedenti (ore 11.30), i cani da tartufo (per 14.00) e i laboratori per bambini (ore 18.00). Per tutto il giorno in piazza della Resistenza poi incontri su cosmesi e bellezza (padiglione Farmanet), mentre nel villaggio dello sport dimostrazioni sportive con calcio, pallavolo, ballo, wu-shu e pattinaggio.

Alle 17.30 show cooking biologico allo stand Coop.fi, mentre alla sera la presentazione delle squadre di volley della Savino del Bene (ore 19.30 auditorium Rogers) e il concerto della tribute band Vasco Antologhy (piazzale della Resistenza ore 21.00). In questo articolo tutte le informazioni sulla Fiera di Scandicci 2019.

Come arrivare e dove parcheggiare per il Fierone di Scandicci

Oltre alle modifiche alla viabilità già scattate per la fiera di Scandicci, in occasione del fierone di giovedì 10 ottobre 2019 sono previste nuove chiusure delle strade nella zona centrale: il Comune sconsiglia quindi di arrivare con l’auto e di usare i mezzi pubblici come la linea 1 della tramvia, con una fermata proprio nel cuore della fiera, in piazza della Resistenza.

Per parcheggiare vengono suggeriti i posteggi scambiatori: quello di Villa Costanza, raggiungibile dall’A1 senza uscire dall’autostrada (a pagamento) e l’area sosta gratuita di fronte al centro commerciale Coop.fi di Ponte a Greve, dove salire sulla tramvia. Sulla pagina Facebook dell’evento aggiornamenti sulla Fiera e il fierone di Scandicci.