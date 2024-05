Calcio storico fiorentino 2024, biglietti in vendita online

- Pubblicità -

Niente più code davanti al box office, i biglietti per le semifinali del Calcio storico fiorentino 2024 saranno in vendita solo online su TicketOne. L’annuncio è arrivato dal Comune di Firenze, in vista delle partite del torneo di San Giovanni in programma sul sabbione di piazza Santa Croce sabato 1° giugno (Verdi contro Azzurri) e domenica 2 giugno (Rossi contro Bianchi). Entrambi i match si svolgeranno a partire dalle ore 18 e saranno preceduti dal corteo storico della Repubblica Fiorentina.

Quando si apre la vendita dei biglietti per il Calcio storico fiorentino 2024 e i prezzi

Le prevendite online si aprono dalle ore 12.00 di giovedì 23 maggio e ogni utente potrà comprare fino a un massimo di 4 biglietti. Si preannuncia quindi un vero e proprio click day, visto che la disponibilità dei posti è limitata e i tagliandi in genere vanno a ruba in poco tempo. Come l’anno scorso, la tribuna A, quella in ombra, sarà riservata a ospitare i personaggi storici del Corteo della Repubblica Fiorentina, che creeranno così un sfondo suggestivo per gli incontri.

- Pubblicità -

Confermati i prezzi dei biglietti per le due semifinali del Calcio storico fiorentino, in programma il 1° e il 2 giugno 2024, in vendita online su TicketOne. Ecco quanto costa assistere alle semifinali:

Tribuna C – 50 euro (posto unico non numerato, lato via Giovanni da Verrazzano)

– 50 euro (posto unico non numerato, lato via Giovanni da Verrazzano) Curve dei colori – 29 euro (posto unico non numerato, lato fontana o basilica)

– 29 euro (posto unico non numerato, lato fontana o basilica) Bambini sotto i 6 anni – gratis, senza bisogno di biglietto (ma devono essere accompagnati da un adulto)

I biglietti non sono nominativi e non sono previste riduzioni. Per avere informazioni sull’accesso riservato ai diversamente abili è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: [email protected] o consultare il sito del Box Office.

- Pubblicità -

La finale non sarà il 24 giugno

I due colori che usciranno vincitori dalle semifinali si affronteranno nella finale del Calcio storico (i biglietti saranno messi in vendita più avanti), ma quest’anno non si svolgerà il 24 giugno, giorno del patrono San Giovanni. La partita conclusiva del torneo è stata infatti anticipata a sabato 15 giugno 2024, per evitare la concomitanza con l’eventuale ballottaggio delle elezioni comunali.