Finger Food Festival 2022: a Firenze trionfa il cibo di strada

Torna il Finger Food Festival 2022 negli spazi dell’Ippodromo del Visarno di Firenze: da venerdì 8 a domenica 10 aprile i più golosi potranno assaggiare specialità regionali da tutta Italia e prelibatezze “fuori dal comune”. Si tratta della quarta edizione della kermesse dedicata ai sapori di strada.

Tre giorni di cibo, birra e musica

Avete mai assaggiato l’hamburger di canguro? E la puccia salentina col polpo? Che la risposta sia sì o no, potrete gustare queste delizie e molte altre al Finger Food Festival 2022 di Firenze. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, torna la manifestazione del cibo di strada e delle birre artigianali. Il tutto negli spazi verdi dell’Ippodromo del Visarno, luogo di socialità in cui si svolgono varie manifestazioni, soprattutto nei mesi primaverili.

Finger Food Festival unisce il cibo della tradizione regionale con prodotti dop e IGP alle tante proposte dal mondo, con specialità vegane, vegetariane e senza glutine. Dagli arrosticini alle tigelle, dai tacos messicani ai dolcissimi churros spagnoli e poi hamburger di chianina, burrate, panzerotti insomma ce n’è davvero per tutti i gusti.

In aggiunta, per placare la sete dei partecipanti verranno proposte le migliori selezioni dei birrifici artigianali locali e non, come il Birrificio Artigianale Lorenzetto.

La colonna sonora che accompagnerà l’evento per tutti e tre i giorni è firmata dallo storico club bolognese Estragon, una selezione nel segno della world music ad hoc per l’occasione.

Per partecipare al Finger Food Festival 2022

L’ingresso all’evento è gratuito, in attuazione delle normative vigenti non è necessario il green pass alle manifestazioni gastronomiche all’aperto. Il Finger Food Festival 2022 all’ippodromo del Visarno è aperto venerdì 8 aprile dalle 18:00 alle 24:00 mentre sabato 9 e domenica 10 dalle 12:00 alle 24:00. Per maggiori informazioni visitare la pagina Facebook dell’evento.