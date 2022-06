Firenze dall’alto: altri punti di vista da luoghi incredibili della città

Dieci incontri al tramonto, concerti, talk, performance e visite guidate: torna Firenze dall’alto, la rassegna che racconta Firenze attraverso altri punti di vista da luoghi incredibili della città. Quest’anno alle tradizionali location della manifestazione se ne aggiungono altre non usuali, tutte da scoprire. Vediamo quando si svolge l’evento e quali sono le principali novità di questa edizione.

Quando si svolge Firenze dall’alto e le novità di quest’anno

Firenze dall’alto, giunta alla sua terza edizione, prosegue nella sua narrazione di altri punti di vista da luoghi incredibili della città. La rassegna si svolge dal 30 giugno al 22 settembre e prevede 10 incontri al tramonto, 10 punti di vista, 10 esperienze trasformative di produzione e fruizione culturale. Nuove location da esplorare, come le terrazze di alcuni hotel, si vanno a sommare a quelle classiche: l’Hotel Machiavelli, View On Art e Glance Hotel si aggiungono a Palazzo della Borsa, Limonaia di Villa Strozzi, Giardino delle Rose, Osservatorio Astronomico di Arcetri, Villa Bardini, Torre della Zecca e Forte Belvedere.

E poi gli ospiti attesi: quest’anno Firenze dell’alto vedrà la partecipazione di Umberto Galimberti, Rachele Bastreghi, Pierpaolo Capovilla, Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli e La Nuova Pippolese.

Firenze dall’alto: il programma di giugno e luglio

Giovedì 30 giugno la terrazza del Palazzo della Borsa farà da sfondo al racconto degli archeologi e delle guide turistiche specializzate di Cooperativa Archeologia: la sommità del Palazzo è arricchita da due meravigliose terrazze, con vista a 360 gradi su tutto il centro storico di Firenze e sulle colline circostanti (ore 19 – ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria a [email protected] o allo 055 5520407). Le poesie di Emidio Paolucci, interpretate da Pierpaolo Capovilla, con le musiche di Paki Zennaro e le illustrazioni di Andrea Chiesi saranno invece protagoniste giovedì 7 luglio alla terrazza dell’Hotel Machiavelli del reading “Finché galera non ci separi” (ore 19 – ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a https://bit.ly/PrenotazioniFialtoCapovilla). Con Psychodonna Rachele Bastreghi porterà alla scoperta del suo omonimo disco giovedì 14 luglio nel teatro della Limonaia di Villa Strozzi (ore 19 – ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria – info: [email protected]).

Firenze dall’alto prosegue giovedì 21 luglio al Glance Hotel, hotel di design nei pressi del Mercato Centrale di San Lorenzo, che restituisce alla città l’edificio progettato dal noto architetto Italo Gamberini nei primi anni ‘50: dalla terrazza panoramica lo sguardo spazia dalla collina di Fiesole a Bellosguardo, fino alle colline sopra Sesto Fiorentino e Monte Morello (ore 19 – ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria a [email protected] o allo 055 5520407). Giovedì 28 luglio Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli si raccontano e cantano al Giardino delle Rose: un pianoforte e due voci, aneddoti, racconti, retroscena e canzoni per ripercorrere le tappe di una vita (ore 19 – ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria – info: [email protected]).

Gli appuntamenti di fine agosto e settembre

Giovedì 25 agosto, la visita guidata di Cooperativa Archeologia conduce fino al Colle di Arcetri e alla terrazza dell’Osservatorio Astronomico, passando per una serie di notevoli testimonianze storico artistiche (ore 19 – ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria a [email protected] o allo 055 5520407). Giovedì 1 settembre si potrà andare alla scoperta della Torre della Zecca, una delle poche testimonianze rimaste della trecentesca cinta muraria di Firenze, un punto di osservazione privilegiato da cui sarà possibile rivivere il racconto alcuni aspetti della vita sul fiume (ore 18 – ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria a [email protected] o allo 055 5520407). “IN dialogo con Platone su le Cose dell’amore” è invece il titolo dell’incontro, giovedì 8 settembre a Villa Bardini, che vedrà protagonista il noto filosofo e psicanalista Umberto Galimberti (ingresso libero con prenotazione info: [email protected]).

Giovedì 15 settembre al Forte Belvedere ci sarà il concerto dell’ensemble fiorentino La Nuova Pippolese insieme ad alcuni special guests. Una grande festa di fine estate in compagnia dei più grandi successi della musica popolare fiorentina come “Porta un bacione a Firenze”, “Mattinata fiorentina” o “La canzone della Rificolona” (inizio ore 19 – ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria – info: [email protected]). Chiude il programma l’ultima visita guidata con la Cooperativa Archeologia: “Toccando la Cupola del Duomo dalla terrazza del View On Art”, prevista per giovedì 22 settembre. Questa terrazza, al sesto piano di un edificio storico nel cuore di Firenze, corre “ad elle” sulla sommità del palazzo e offre scorci a 360° sulla città e le colline adiacenti, offrendo una vista suggestiva. E poi lo scorcio prospettico sul Duomo, la Cupola e il Campanile di Giotto: da qui sembra quasi di toccare le tegole in cotto della Cupola e i marmi che rivestono la Cattedrale (ore 18 – ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria a [email protected] o allo 055 5520407).

Firenze dall’alto rientra fra le quindici grandi rassegne e festival dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze ed è organizzato da LAMA Società Cooperativa – Impresa Sociale, in collaborazione con La Scena Muta e Cooperativa Archeologia, con il brand Enjoy Firenze.