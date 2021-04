Firenze, a Palazzo Vecchio si gira il videoclip di Giovanni Caccamo

Ha scelto le sale monumentali di Palazzo Vecchio, a Firenze, per ambientare il videoclip del suo nuovo singolo “Aurora”, Giovanni Caccamo, giovane cantautore già vincitore di Sanremo Giovani.

Il progetto nasce dalla volontà di promuovere non solo il dialogo fra l’arte visiva e la musica ma anche di sviluppare la relazione fra passato e contemporaneità, così fiorisce la collaborazione tra l’associazione MUS.E, il Comune di Firenze e Giovanni Caccamo.

Ciak, al via le riprese del videoclip a Palazzo Vecchio

Il progetto prende vita giovedì 8 aprile, nelle sale monumentali di Palazzo Vecchio, a Firenze. Negli ambienti del museo Giovanni Caccamo ambienterà infatti il cortometraggio di “Aurora”, in uscita il 23 aprile sul suo canale YouTube e Vevo. Il videoclip, prodotto da MUS.E e girato nel Salone dei Cinquecento, nella Sala delle Udienze e nella Sala degli Elementi, vedrà esibirsi, insieme al cantautore, i danzatori della Compagnia Nuovo Balletto di Toscana diretta da Cristina Bozzolini. La sua diffusione sarà accompagnata da alcune pillole di approfondimento storico-artistico, dedicate ai luoghi protagonisti del cortometraggio, che verranno condivise sui canali social di MUS.E, dell’artista e della casa discografica Ala Bianca.

Il corto “Aurora”, si gira Firenze il videoclip di Caccamo

Il cortometraggio “Aurora”, diretto da Enea Colombi per Borotalco.tv, sarà il prologo dell’album “Parola” prodotto da Ala Bianca e distribuito da Warner Music Italia, in uscita a settembre 2021. Un viaggio tra musica, prosa, cinema e letteratura, con protagonista la “parola” in ogni sua forma. “Aurora” come ogni canzone del disco è preceduta da un’introduzione strumentale su cui una “voce d’eccezione” leggerà il testo che l’ha ispirata. Nel caso di “Aurora” si tratta del testo della canzone “I’m that”, scritto da Franco Battiato e Manlio Sgalambro e interpretato per l’occasione dall’attore statunitense Willem Dafoe.