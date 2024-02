Firenze Rocks 2024: nuovi artisti in programma

- Pubblicità -

Dopo due mesi di silenzio arriva il nome dei nuovi artisti che saliranno sul palco di Firenze Rocks 2024: nella prima data del festival, il 13 giugno, è in programma il concerto della band metal Avenged Sevenfold. A differenza dell’anno scorso, quando la durata della kermesse fu ridotta a due giornate, stavolta la Visarno Arena aprirà i cancelli al pubblico giovedì. Restano però ancora da svelare molti tasselli del programma di Firenze Rocks 2024.

Gli artisti di Firenze Rocks 2024: Avenged Sevenfold

Gli Avenged Sevenfold torneranno dopo sei anni dalla loro ultima esibizione in Italia, proprio sul palco della Visarno Arena: Firenze Rocks 2024 sarà l’unica tappa nel nostro Paese. Il gruppo, con l’album in studio “Life Is But a Dream…“, si è confermato un punto di riferimento d’avanguardia per la musica metal, non solo per l’innovazione sonora, ma anche per le esibizioni dal vivo, ricche di energia e di effetti speciali grazie alle ultime tecnologie. Una formazione che ha venduto oltre 10 milioni di album in tutto il mondo e si è aggiudicata due primi posti consecutivi nella classifica Top 200 Albums di Billboard.

I biglietti per il concerto degli Avenged Sevenfold, come per gli altri artisti in programma il 13 giugno (che saranno annunciati presto), verranno messi in vendita partire dalle ore 10:00 di mercoledì 21 febbraio per gli utenti iscritti a My Live Nation su livenation.it e sull’app Firenze Rocks, mentre per il grande pubblico i tagliandi saranno disponibili dalle ore 10:00 di giovedì 22 febbraio su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.it.

Gli altri artisti in programma: chi ci sarà?

L’altro “pezzo” del programma Firenze Rocks 2024 che si conosce già riguarda sabato 15 giugno quando si esibiranno The Who. Anche in questo caso si tratta dell’unica data italiana. I biglietti per la giornata costano 74,75 euro, mentre i pacchetti con saltafila e servizi dedicati partono da 109 euro. Per le altre date ancora non ci sono notizie. “Chi ci sarà a Firenze Rocks 2024?” chiedono con insistenza gli appassionati. Nonostante negli scorsi mesi siano circolati rumors sui possibili artisti ospiti (dagli AC/DC ai Foo Fighters fino ai Pearl Jam) finora gli organizzatori non hanno fatto trapelare altre novità.