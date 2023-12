Firenze Rocks 2024: Tool, primi artisti in concerto

- Pubblicità -

I Tool saranno a Firenze Rocks 2024 sabato 15 giugno: gli organizzatori del festival hanno svelato i primi artisti in programma, comunicando il via alla vendita dei biglietti. Intanto circolano voci sugli altri possibili ospiti, dai Pearl Jam agli AC/DC. Ma su questo fronte non ci sono ancora annunci ufficiali, come resta da confermare la durata della kermesse, se su due giorni, come l’anno scorso, o su tre date, come invece successo nelle edizioni d’oro.

Tool a Firenze Rocks 2024: i biglietti

Di certo c’è il primo headliner di Firenze rocks: i Tool, che torneranno sul palco della Visarno Arena a 5 anni dall’ultima esibizione fiorentina. Si tratta dell’unica tappa italiana del tour della band statunitense, impegnata dalla prossima primavera in Europa. La vendita dei biglietti per il concerto dei Tool partirà in anteprima mercoledì 20 dicembre, dalle ore 11, per gli utenti iscritti a My Live Nation e sull’app ufficiale di Firenze Rocks. Per gli altri invece i tagliandi per la giornata del 15 giugno saranno a disposizione dalle ore 11 di giovedì 21 dicembre sui siti ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.it.

In attesa di altre anticipazioni su Firenze Rocks

A dire il vero, la notizia della presenza dei Tool all’edizione 2024 di Firenze Rocks era già circolata un mese fa, quando sul sito ufficiale del gruppo comparve (per breve tempo) la data Toscana, rimossa poco dopo. La notizia però rimbalzò in poco tempo sui siti specializzati, senza una conferma ufficiale. Intanto, dopo questo primo annuncio, resta alta l’attesa per gli altri artisti ospiti del festival, visto che l’anno scorso – a chiusura di un’edizione ridotta nei giorni – il presidente di Live Nation Italia Roberto De Luca aveva promesso per il 2024 un ritorno in grande stile. Impazza quindi il toto-nomi per gli altri headliner. Tra le ipotesi che circolano quelle che indicano un possibile ritorno alla Visarno Arena dei Foo Fighters e di Eddie Vedder forse con i Pearl Jam (che l’anno prossimo in estate saranno impegnati in qualche data europea), fino ad arrivare agli AC/DC che invece sarebbero una novità per Firenze.