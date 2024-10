Firenze Rocks 2025: Green Day in concerto, i biglietti

- Pubblicità -

Firenze Rocks 2025 svela il suo primo asso: i Green Day sono i primi headliner segnati sul programma della nuova edizione della manifestazione, alla Visarno Arena, e scatta già la corsa ai biglietti. Sarà l’unica data italiana per la band capitanata da Billie Joe Armstrong, che non è un nome nuovo per il festival musicale fiorentino.

La data del concerto dei Green Day a Firenze Rocks 2025 e i biglietti

I Green Day saranno il nome di punta di domenica 15 giugno 2025, la prima data di Firenze Rocks annunciata dagli organizzatori: i biglietti saranno disponibili in anteprima dalle ore 10:00 di mercoledì 23 ottobre per gli utenti iscritti a My Live Nation su www.livenation.it. La vendita generale sarà invece aperta dalle ore 10:00 di venerdì 25 ottobre sui consueti canali: ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.it.

- Pubblicità -

Un nuovo tour per il gruppo

Il trio californiano, che lo scorso gennaio ha pubblicato l’ultimo lavoro “Saviors”, ha appena concluso il suo tour internazionale con un sold-out di 80.000 biglietti venduti nell’unica data italiana ad I-Days Milano 2024. Proprio durante la tournée hanno celebrato due pietre miliari della loro carriera: il trentesimo anniversario di “Dookie” e il ventesimo di “American Idiot”. I Green Day torneranno a Firenze Rocks, dopo il successo del 2022 sempre alla Visarno Arena.

Con oltre tre decenni di carriera alle spalle, i Green Day continuano a essere un punto di riferimento nel panorama rock grazie a successi intramontabili come Basket Case, American Idiot, Boulevard of Broken Dreams e 21 Guns. Il loro sound ribelle e inconfondibile ha ispirato generazioni di fan, consolidando il loro posto tra i grandi della musica. La band è una delle più influenti del panorama musicale mondiale, con oltre 75 milioni di dischi venduti e oltre 10 miliardi di ascolti in streaming.