Green Day a Firenze Rocks 2022: la guida al concerto del 16 giugno

La carica dei 180mila inizia oggi. Tanti saranno gli spettatori che arriveranno da qui a domenica alla Visarno Arena. I Green Day sono i mattatori di questa prima giornata di Firenze Rocks 2022, con il concerto di punta della scaletta del 16 giugno. Ma dalle casse inizieranno a risuonare melodie fino dal tardo pomeriggio, quando sul palco del festival saliranno anche Radio Days, Matteo Crea e Weezer. Vediamo in breve le informazioni utili per oggi.

Concerto dei Green Day a Firenze Rocks 2022: la scaletta del 16 giugno, a che ora inizia?

Iniziamo con gli orari dei concerti in scaletta nella prima giornata di Firenze Rocks 2022: sono tre gli artisti e i gruppi che si esibiranno prima dei Green Day, headliner della serata. L’apertura dei cancelli e degli ingressi alla Visarno arena, nel parco delle Cascine, è fissata per le ore 12.00, ma le prime esibizioni sono attese nel tardo pomeriggio. Le chitarre inizieranno a ruggire dal palco intorno alle 17.50 con il live dei Radio Days, trio powerpop che arriva da Milano, un mix del sound dei Beatles e dell’energia del punk anni Settanta.

Il cantautore e attore fiorentino Matteo Crea è il secondo a esibirsi sul grande stage della Visarno arena, a partire dalle 18.50. Classe 1995, Matteo Crea ha pubblicato quest’anno il suo singolo d’esordio “A casa dei miei”. Passando alla serata, alle 20.00 suoneranno i Weezer, band multi-platino vincitrice di un Grammy Award che è il gruppo di supporto nel tour di Billie Joe Armstrong & soci. Il concerto dei Green Day a Firenze Rocks 2022 è in scaletta invece per le ore 21.50, anche se gli organizzatori potrebbero cambiare leggermente gli orari della giornata in base a esigenze tecniche.

I biglietti per la giornata del 16 giugno 2022 e le info utili

Per i ritardatari sono ancora disponibili dei biglietti per la prima giornata di Firenze Rocks, che comprende come detto 4 concerti, tra cui quello dei Green Day. I tagliandi costano 64,40 euro per il settore giallo e l’ingresso rosso, mentre 74,75 euro per il PIT 1 e 271,40 euro per l’abbonamento a tutti e quattro i giorni. Sono in vendita su Ticket master e TicketOne oppure alla biglietteria presente nel piazzale delle Cascine.

Ricordiamo che in tutte le giornate del festival il parco delle Cascine è chiuso al traffico dei veicoli, dalle 9 del mattino alle 3 della notte del giorno successivo. Lo stop alle auto e ai motorini scatta ai varchi di via Berio all’incrocio con viale Rosselli, in via delle Cascine all’intersezione con via Paisiello, in piazza Puccini sulla strada di collegamento fra via Baracca e via delle Cascine e in via del Barco. La tramvia e la linea 17 degli autobus ubani sono state potenziate

Qui sotto i nostri articoli con tutte le informazioni utili anche per la giornata del 16 giugno e il concerto dei Green Day a Firenze Rocks: