Open day al Four Seasons di Firenze: festa di Natale 2022

Dopo anni di stop per la pandemia, in vista del Natale 2022 torna l’open day del Four Seasons di Firenze che per una giornata prevede l’apertura dello splendido giardino della Gherardesca con tanti eventi benefici: la data prescelta non è l’8 dicembre (come successo finora), ma domenica 18 dicembre. Un’opportunità non solo per visitare il suggestivo parco, un angolo segreto della città, ma anche per sostenere due realtà associative fiorentine, la Patrizio Cipollini Foundation e la Fondazione Tommasino Bacciotti, a cui andranno i fondi raccolti durante la manifestazione.

Come partecipare all’open day 2022 del Four Seasons di Firenze al giardino della Gherardesca

Si tratta di una tradizione consolidata, che coinvolge ristoranti e produttori locali, con animazione, mercatino e musica. In occasione dell’open day di domenica 18 dicembre 2022 – uno degli eventi in vista del Natale 2022 organizzati dal Four Seasons di Firenze – sarà possibile entrare nel giardino della Gherardesca, parco storico su cui si affaccia l’hotel, dalle ore 10 alle 16 dietro una donazione di minimo 1 euro per ogni adulto. L’ingresso è da due accessi: piazzale Donatello 12 e Borgo Pinti 97. Dalla mattina al pomeriggio si svolgeranno iniziative benefiche per raccogliere fondi per l’inserimento nel mondo del lavoro di 10 giovani rifugiati e per l’assistenza delle famiglie con bambini affetti da tumori celebrali. Inoltre ci saranno stand dove acquistare oggetti e cibo, dal cacciucco di Burde alla pasta e fagioli con tartufo nero dell’Enoteca Pinchiorri (il “menù” completo su Facebook).

Alle ore 10 è previsto l’arrivo della Compagnia di Babbo Natale, che si esibirà poi alle 11.30. Spazio inoltre alle tradizioni con la sfilata del corteo storico della Repubblica Fiorentina e allo spettacolo dei Bandierai degli Uffizi (dalle ore 10.30). A mezzogiorno sarà tempo del concerto del coro delle voci bianche di Firenze e Scandicci, poi alle 13 sono previsti gli interventi delle autorità cittadine e di Max Musto, general manager del Four Seasons di Firenze. Durante la giornata di apertura del giardino della Gherardesca sarà organizzata una lotteria di beneficienza (l’estrazione dei premi è fissata alle ore 15 e i vincitori saranno annunciati anche su Facebook) e verrà esposto il presepe artistico creato dalla bottega fiorentina di restauro Grassi- Nesi. Per informazioni sull’open day 2022 è possibile chiamare il Four Seasons di Firenze al numero 05526261.

E il mercatino di Natale agli Orti Dipinti

Proprio davanti al Four Seasons di Firenze, anche il Comunity garden degli Orti Dipinti proporrà il suo open day, dalle ore 10 alle 18 di domenica 18 dicembre, con eventi e un mercatino di Natale curato da MID e dedicato a prodotti artigianali e di nuovi designer. E poi banco per i tarocchi, dj set e l’angolo food a cura di Amblé cocktail bar con zuppa, salsiccia, fettunta, caldarroste e vin brulé. In programma infine una performance site specific a cura di Caterina Bini. L’ingresso, in questo caso, è gratuito e parte del ricavato delle attività andrà in favore dell’onlus Soccorso Clown, primo servizio di clown ospedalieri in Italia, attivo anche all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.