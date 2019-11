Per un giorno l’Hotel Four Seasons di Firenze spalanca le porte del giardino della Gherardesca in occasione dell’open day 2019: non solo un mercatino di Natale, ma anche un programma di eventi dedicati a grandi e bambini per sostenere un’associazione no profit, diversa ogni anno.

La data

La 12esima edizione dell’iniziativa di solidarietà si svolge domenica 15 dicembre 2019 nel grande parco dell’hotel a 5 stelle e questa volta il ricavato della manifestazione andrà alla neonata Patrizio Cipollini Foundation, per finanziare alcune borse di studio destinate ai ragazzi dell’Istituto Alberghiero fratelli Pieroni di Barga (Lucca). L’evento, patrocinato dal Comune, è uno dei mercati di Natale più attesi di Firenze (qui la guida completa).

Gli orari e gli eventi dell’apertura del giardino della Gherardesca

Il suggestivo parco della Gherardesca, di proprietà dell’Hotel Four Seasons di Firenze, è accessibile al pubblico durante l’open day dalle ore 10.00 fino alle 16.00, con una donazione di un euro. Presente un grande mercato natalizio con tante idee regalo, come le raffinate porcellane Richard Ginori e la biancheria in puro lino di Pedersoli, oltre ad animazioni per bambini e prodotti gastronomici tipici del periodo come le caldarroste, i necci, la polenta di granoturco, da gustare con una piccola donazione.

Alla manifestazione partecipano i ristoranti più importanti e conosciuti della città, dalla pizza delle follie di Romualdo a Borgo San Jacopo, dalla Trattoria Mario alle schiacciate dell’Antico Vinaino, new entry dell’edizione 2019. L‘Enoteca Pinchiorri presenterà poi un piatto insieme a Savini Tartufi e Olio Giachi.

Gli eventi dell’open day 2019 dell’Hotel Four Seasons Firenze

Il programma di eventi si apre alle 10.30 con l’esibizione dei Bandierai degli Uffizi, seguita da quella della Compagnia di Babbo Natale. Poi a mezzogiorno il coro di voci bianche di Firenze e Scandicci, note gospel invece alle 14.00 con Caf, il Coro Africano di Firenze. Il parco ospiterà anche due presepi artigianali, realizzati dalla Bottega dei Grassi, uno in movimento e l’altro a grandezza naturale.

L’ingresso al giardino della Gheradesca è da piazzale Donatello 12, Borgo Pinti 97 e via Gino Capponi 54, per informazioni sull’open day del Four Seasons di Firenze tel. 055.26261