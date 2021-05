Giornate Fai di primavera 2021 in Toscana, da Sammezzano a Leopardi

Il pezzo forte delle Giornate Fai di primavera 2021 in Toscana è di sicuro il Castello di Sammezzano, una pazzia eclettica a pochi chilometri da Firenze, ma ci sono anche altri 20 luoghi aperti sabato 15 e domenica 16 maggio, per la manifestazione organizzata dal Fondo ambiente italiano: si va da Pisa a Grosseto, dalle torri medievali senesi a una fabbrica tessile pratese. E poi ancora un treno-ospedale a Massa che è stato anche set del film “Il paziente inglese”, il teatro storico più piccolo al mondo in lucchesia, le mura di Pistoia e le vie dell’acqua di Livorno e Arezzo.

L’evento di punta del Fai torna nel 2021 anche a Firenze e in Toscana, dopo essere stato annullato la scorsa primavera a causa dell’emergenza Covid e dopo un buon successo delle giornate all’aperto e di quelle autunnali. Nel terzo weekend di maggio, in tutta Italia (o almeno nelle regioni in zona gialla) spalancano le porte oltre 600 luoghi tra ville, parchi e monumenti, molti dei quali sono normalmente inaccessibili a pubblico. La prenotazione online è obbligatoria. Quanto costa partecipare? Il contributo minimo suggerito è di 3 euro.

Giornate Fai di primavera 2021 a Firenze, Prato e Pistoia: cosa visitare

Nel weekend di metà primavera, sono 3 i luoghi aperti per le giornate Fai 2021 a Firenze e dintorni a cui ai aggiungono altre 6 location nelle province vicine di Prato e Pistoia. Il più gettonato è senza dubbio il Castello di Sammezzano a Reggello: le giornate di primavera del Fai offrono la possibilità più unica che rara di entrare in questo gioiello ottocentesco. Si tratta di uno dei più straordinari esempi di architettura in stile eclettico e orientalista d’Europa, voluto dal marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona. Il sistema di prenotazione per le visite guidate è andato in tilt poco dopo l’annuncio ufficiale e sono andati esauriti tutti i posti disponibili per visitare il Castello di Sammezzano.

Sempre nei dintorni di Firenze, sabato 15 e domenica 16 maggio apre Villa Castelletti a Signa, residenza storica immersa in un suggestivo parco da 12 ettari: la visita guidata dei giovani del FAI accompagnerà i visitatori all’interno dell’edificio, dalle sale monumentali del piano terra fino all’altana. In città invece si svolgono tour nello Student Hotel di viale Lavagnini, per vedere le opere di street art realizzate dentro l’albergo e affacciarsi dal punto più panoramico, la terrazza su una delle “torri”.

In provincia di Prato tour nel borgo di Montepiano (Vernio) e anche dentro la fabbrica tessile BESTE di Cantagallo, mentre a Pistoia si possono scoprire la Fortezza Santa Barbara e la terza cerchia muraria della città, la cittadina di Lizzano Pistoiese (frazione di San Marcello Pistoiese) tra murales e antiche pievi, Villa Magnani a Pescia e la stazione vecchia di Montecatini Terme.

I luoghi aperti in Toscana per le Giornate Fai di primavera: l’elenco completo

Ecco la lista dei luoghi aperti in Toscana sabato 15 e domenica 16 maggio 2021 per le giornate Fai di primavera (prenotazione obbligatoria online sul sito del Fondo Ambiente Italiano)

Giornate Fai di primavera 2021: i luoghi aperti in provincia di Firenze

Student Hotel viale Lavagnini (Firenze)

Castello di Sammezzano (Reggello)

Villa Castelletti (Signa)

Giornate Fai a Prato

Borgo di Montepiano (Vernio)

Fabbrica tessile BESTE (Cantagallo)

Giornate di primavera a Pistoia

Fortezza Santa Barbara e la terza cerchia di Pistoia

borgo di Lizzano Pistoiese (frazione di San Marcello Pistoiese)

Villa Magnani (Pescia)

la stazione vecchia di Montecatini Terme

Giornate Fai 2021: cosa visitare in Toscana, a Pisa

Basilica di San Piero a Grado (Pisa)

Tour nei luoghi di Leopardi (centro di Pisa)

La Guardiola (Volterra)

Giornate Fai a Lucca

Borgo di Castiglione Garfagnana

Teatrino di Vetriano, Pescaglia

Azienda Martinelli Luce (Lucca)

I luoghi aperti in provincia di Massa Carrara

Il treno ospedale Centoporte, Massa

Visite guidate a Livorno

il percorso dell’acqua nelle campagne di Livorno

Giornate Fai a Siena, Arezzo e Grosseto