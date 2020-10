Giornate Fai a Firenze 2020: due weekend d’autunno per 5 luoghi aperti

La prenotazione online è fortemente consigliata, visto che alcuni luoghi sono già sold out per le Giornate Fai d’autunno 2020 a Firenze. Nei weekend del 17 e 18 ottobre e del 24 e 25 ottobre sarà possibile entrare, grazie ai volontari del Fondo Ambiente Italiano, in 5 suggestive location, tra giardini storici, musei d’industria e mete normalmente inaccessibili al pubblico.

Questa edizione della manifestazione è dedicata alla fondatrice del Fai, Giulia Maria Crespi, scomparsa lo scorso luglio. Per l’ingresso è necessario versare un contributo minimo di 3 euro (i bambini sotto i 6 anni entrano gratis) che vanno in favore delle attività del Fondo Ambiente Italiano. In vigore, prima e durante la visita, tutte le regole anti-contagio, dalla mascherina obbligatoria alla distanza di sicurezza tra i partecipanti.

Cosa visitare a Firenze per le Giornate Fai d’autunno 2020

Sono tre i luoghi aperti in città a Firenze per le giornate Fai in versione autunnale, mentre altre 2 mete si trovano nell’hiterland. L’apertura più curiosa è certamente quella della centrale termica dello Stazione Santa Maria Novella, normalmente inaccessibile al pubblico, un piccolo gioiello di architettura novecentesca che molti fiorentini conoscono solo di vista perché si trova proprio a fianco dei binari: i posti per il weekend del 17 e 18 ottobre sono esauriti ma è possibile prenotare la visita per il fine settimana successivo. Progettata da Angiolo Mazzoni e realizzata tra il 1932 e il 1934, la centrale termica è ancora oggi attiva, dopo la riconversione a gas, e all’interno sono visibili anche le vecchie attrezzature per il carbone.

Su piazza Savonarola si affacciano poi due chicche: la galleria Rinaldo Carnielo che è chiusa al pubblico da 30 anni, dove vedere la collezione delle opere scultore, oggi di proprietà del Comune di Firenze, e la palazzina novecentesca della Fondazione Carlo Marchi (qui l’accesso è riservato a chi ha la tessera Fai, solo sabato 17 e domenica 18 ottobre) con raffinati interni e una collezione privata di dipinti, sculture e oggetti di arte applicata dal Quattrocento al Novecento.

I luoghi aperti nei dintorni di Firenze per le Giornata del Fai

Concludono questo elenco, due luoghi da visitare nei dintorni di Firenze per le Giornate Fai d’autunno 2020. Posti esauriti per il Museo delle Officine Galileo a Campi Bisenzio (aperto solo il 24 e 25 ottobre) dedicato alla storia degli strumenti ottici ad altra precisione, mentre si può ancora prenotare la visita al giardino di Villa Guicciardini Corsi Salviati a Sesto Fiorentino, accessibile solo il 24 e il 25 ottobre, un parco arricchito nel corso dei secoli da giochi d’acqua, piante esotiche, serre e un laghetto artificiale con tanto di ponticello.

Per chi vuole fare una gita fuori Firenze, sono oltre 30 i luoghi aperti in tutta la Toscana per le Giornate del Fai (qui l’elenco) durante questi 2 weekend d’autunno.

Come prenotare la visita

A questo link è possibile prenotare le visite nei luoghi aperti a Firenze per le Giornate Fai d’autunno 2020.