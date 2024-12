I Guns N’ Roses a Firenze Rocks 2025: i biglietti

- Pubblicità -

L’annuncio era nell’aria da giorni: i Guns N’ Roses faranno tappa a Firenze Rocks 2025 per il loro tour mondiale “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”, infiammando la Visarno Arena giovedì 12 giugno. La data era circolata qualche settimana fa dopo un post pubblicato sulla pagina del gruppo, cancellato nel giro di poche ore. Si delinea quindi il programma della nuova edizione del festival, che aprirà i battenti il giovedì, per poi continuare fino a domenica 15 giugno, quando gli headliner saranno i Green Day. Restano da chiarire gli altri tasselli del programma.

I biglietti per il concerto dei Guns N’ Roses a Firenze Rocks 2025

La prevendita dei biglietti per l’unica data italiana dei Guns N’ Roses si aprirà dalle ore 9.00 di giovedì 12 dicembre per gli utenti iscritti a My Live Nation (registrandosi gratuitamente su www.livenation.it) e sull’app di Firenze Rocks, mentre per tutti gli altri partirà dalle ore 9.00 di venerdì 13 dicembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.it. Sempre nella giornata del 12 giugno a Firenze Rocks 2025 arriveranno i Rival Sons, band statunitense nominata ai Grammy per il suo rock potente.

- Pubblicità -

I Guns N’ Roses, dal prossimo 23 maggio, saranno impegnati in un massiccio tour in Europa e Medio Oriente, che li vedrà protagonisti negli stadi e nei festival per tutta l’estate. Questi giganti del rock si esibiranno per la prima volta in Arabia Saudita, Georgia, Lituania e Lussemburgo. Le date vedranno inoltre tappe in Bulgaria, Serbia, Turchia, Portogallo, Spagna, Italia, Repubblica Ceca, Germania, Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Polonia, Ungheria e Austria.

Un altro ritorno

Come per i Green Day, anche per i Guns N’ Roses non è la prima esibizione sul palco di Firenze Rocks. La formazione capitanata da Axl Rose suonò alla Visarno Arena nell’estate 2018 durante la seconda giornata del festival. Un evento che divenne ancora più memorabile grazie a un’apparizione a sorpresa il giorno seguente, durante il concerto dei Foo Fighters, quando i Guns N’ Roses salirono sul palco per una performance improvvisata di “It’s So Easy”, subito virale sui social media in tutto il mondo.