Halloween 2024 a Firenze: eventi, feste per grandi e bambini

- Pubblicità -

Eventi di Halloween 2024 nei musei di Firenze, feste nei locali e nei palazzi storici, iniziative da urlo a teatro o per i bambini. Anche la città si prepara a festeggiare la notte più paurosa dell’anno con tour da brividi, balli in maschera e il classico giro dei più piccoli per “Dolcetto o scherzetto”. Ecco cosa fare a Firenze per Halloween. (Articolo in aggiornamento)

Halloween 2024 al Museo Stibbert di Firenze

Una serata tra “oscure” armature, armi e collezioni inquietanti. In occasione di Halloween, il Museo Stibbert di Firenze apre le sue porte il 31 ottobre 2024 dalle ore 19 alle 22 per l’evento speciale “Knights the night”. I visitatori, grandi e piccoli, potranno scoprire liberamente le varie sale, allestite a tema, partecipare a un gioco enigmistico per bambini e fare “dolcetto o scherzetto” con il personale del museo. La prenotazione è obbligatoria, con prevendita dei biglietti: [email protected], 055.486049. Prezzi adulti 13 euro, bambini (3-12 anni) 2,00 euro.

E la visita da brividi al Museo Archeologico Nazionale di Firenze

- Pubblicità -

Altro luogo d’arte che organizza eventi speciali per Halloween è il Museo Archeologico Nazionale di Firenze: giovedì 31, alle ore 17.00, un’insolita guida attenderà genitori e bambini, armati di torce, per un percorso da brivido, tra storie misteriose e angoli nascosti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 14 del 30 ottobre, mail [email protected], telefono 055 8959701.

Un podcast dal vivo al Teatro Puccini, un viaggio tra casi di cronaca nera inediti

“Bouquet of Madness”, il primo podcast true-crime italiano dal vivo, arriva al Teatro Puccini di Firenze, il 31 ottobre 2024 con Halloween of Madness vol. 3. Sul palco per questo spettacolo, riservato a un pubblico adulto, casi di cronaca nera inediti, narrati con eleganza, irriverenza e divertimento da Martina e Federica. Lo spettacolo è nato da uno dei podcast di true crime più seguiti nel nostro Paese. Consigliato l’abbigliamento e il trucco a tema. Biglietti da 15 euro più diritti di prevendita.

Cosa fare con i bambini per Halloween 2024 a Firenze

- Pubblicità -

Numerosi gli eventi riservati ai bambini per la notte di Halloween a Firenze, oltre ai già citati musei Stibbert e Archeologico. All’Hard Rock Cafe le iniziative paurose arrivano prima, il 29 ottobre, dalle 16 con una merenda da paura accompagnata da uno spettacolo di magia. All’SMS di Rifredi, dalle ore 17.30 del 31 agosto, festa a tema con merenda, musica e divertimento, mentre per tutto il pomeriggio i negozi e le botteghe del Centro commerciale naturale di piazza Dalmazia aspetteranno i più piccoli per “Dolcetto o scherzetto”.

Come ogni anno, anche in questo 2024, il Parco d’Arte Enzo Pazzagli di Rovezzano aspetta Halloween con un calendario di eventi ogni domenica di ottobre proponendo spettacoli di magia e bolle di sapone. Giovedì 31 dalle 17.30 lo show di Magico Matteo e il giorno dopo con Mago Pannocchia. Info su ecorinascimento.com. Eventi a tema Halloween infine alla Fattoria di Maiano di Fiesole: giovedì 31 ottobre, dalle ore 17 in poi, tour guidato tra gli animali, laboratorio di zucche magiche, merenda mostruosa e in conclusione la consegna a ogni bimbo del diploma di “Piccolo stregone della fattoria”.

Le feste di Halloween 2024 a Firenze

- Pubblicità -

Tantissimi gli eventi e le feste per Halloween 2024 nei locali di Firenze durante la notte più paurosa dell’anno. Ecco i principali. All’Hard Rock Cafe serata speciale “The Rocky Horror Movie Show” con la band Rock in Movie e formula che prevede cena standing, concerto e make-up (info e prenotazioni 055-277841). Alla Stazione Leopolda torna l’Halloween Night del progetto Lattexplus, tutto dedicato alla musica elettronica con Donato Dozzy, Adiel, Hertz Collision e Tancredi. Biglietti da 23 euro.

E ancora Halloween party in maschera a Palazzo Borghese, in pieno centro storico a Firenze, con cena, spettacolo e dj set (solo per i soci), al Tenax in consolle Sama’ Abdulhadi, Francesco Farfa e Kidz, mentre al Viper Theatre risuona la musica di 3 decenni fa per “Hot Shot – 90’s in da house”. In via Generale Dalla Chiesa a Firenze Sud la serata Fabulous dell’Otel e il ritorno del Jaiss a Firenze (Black Zone), per celebrare i 30 del progetto con Gabry Fasano, Francesco Zappalà, Miki, Paolo Kighine, Francesco Lamprechtz (Athos Tribute). Infine Halloween Party al Combo.

Pumpink Patch e giardino delle zucche

- Pubblicità -

Non solo eventi ma anche luoghi dove sono protagoniste le zucche di Halloween, nei dintorni di Firenze. A Reggello quest’anno è tornato L’Orto delle Zucche, un campo con allestimenti a tema, scenografie ed iniziative speciali che è aperto anche mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre, quando – dalle 19 in poi – è in programma la festa di chiusura. Obbligatorio comprare l’ingresso online.

A Campi Bisenzio invece, negli spazi di Villa Montalvo, è arrivato il Regno delle Zucche dove ammirare 19 grandi sculture realizzate con 20mila zucche su 2 ettari dove sono previsti anche spettacoli, laboratori e sfide per i più piccoli. È aperto ogni venerdì, sabato e domenica fino al 3 novembre e anche il 31 ottobre. Qui i Pumpink Patch in Toscana.