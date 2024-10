10 eventi di Halloween 2024 in Toscana: ecco cosa fare

- Pubblicità -

Per Halloween 2024 in Toscana ci sono eventi che trasformano interi paesi nel regno dei mostri, laboratori da brivido per i bambini e feste paurose per i più grandi. Dalla grande rievocazione organizzata a Borgo a Mozzano, famoso per il suo Ponte del Diavolo, fino alle notti delle streghe in Maremma, passando dal Capodanno Celtico aretino e dai vicoli del terrore pisani, ecco la nostra guida su cosa fare durante la notte più spaventosa dell’anno (e anche nei giorni successivi).

Lucca Comics, anche per Halloween

Tra gli eventi imperdibili per il ponte di Halloween in Toscana c’è senza dubbio Lucca Comics & Games 2024, la più grande fiera in Italia dedicata al settore, che si svolge dentro e fuori le mura della città dal 30 ottobre al 3 novembre. Un programma sterminato di appuntamenti, anche il 31 ottobre: si va dall’attesissima presentazione della seconda stagione della serie tv Netflix “Squid Games” al concerto da brivido del gruppo heavy metal finlandese Lordi fino alla presentazione del fumetto di Anastasio, vincitore della dodicesima edizione di X-Factor. E poi raduni, laboratori, incontri e ospiti da tutto il mondo come l’illustratore giapponese Yoshitaka Aman e i creatori del manga a tema culinario “Food Wars” Yuto Tsukuda e Shun Saeki. Le iniziative principali sono su prenotazione. Tutte le informazioni su www.luccacomicsandgames.com.

A Borgo a Mozzano la festa di Halloween 2024 più paurosa della Toscana

Tra le tante feste, ce n’è una che anima un intero borgo della Toscana: nel 2024 Borgo a Mozzano celebra i 30 anni della sua festa di Halloween. Lungo le strade del paese in provincia di Lucca scorrazzeranno demoni e mostri, si troveranno installazioni a tema e si potrà assistere a spettacoli, performance da brivido e concerti. Previsti anche laboratori per bambini. Il clou della manifestazione dalle 22 in poi con la rievocazione della leggenda di Lucida Mansi e del suo patto con Lucifero. La sfilata del corteo finirà al Ponte del Diavolo per ammirare i fuochi d’artificio sparati da una piattaforma ancorata nel mezzo del fiume Serchio. Ingresso gratuito. Info e programma su www.halloweenborgo.it.

Festa alla Villa di Marlia: Halloween Celebration Carnival

Sempre in provincia di Lucca, il 31 ottobre dalle 16 alle 2 di notte la Villa Reale di Marlia, con il suo suggestivo parco storico, festeggia Halloween e organizza un party da spavento, l’Halloween Celebration Carnival. Nel giardino si aggireranno inquietanti figure demoniache e mostri, con oltre 200 artisti, spettacoli itineranti, dance parade, rievocazioni, performance circensi e disco party. La novità sarà la mongolfiera che si leverà dal prato centrale per ammirare dall’alto la villa. In più street food, mercatini e animazione. Biglietti in vendita online: 26 euro interno, 21 ridotto 15-17 anni, 11 euro da 4 a 14 anni. L’evento sarà anticipato venerdì 25 e sabato 26 ottobre da Misterica, con tour-spettacoli da paura dalle 19 a mezzanotte. Info su villarealedimarlia.it.

Eventi di Halloween 2024 per bambini al Parco di Pinocchio

Anche il Parco di Pinocchio di Collodi (Pistoia) si veste a festa in occasione di Halloween proponendo eventi a tema per i bambini, il 26 e 27 ottobre, il 31 ottobre e nel weekend tra il 1° e il 3 novembre. In programma la classica pentolaccia, la sfida a squadre tra famiglie dedicate al “Fantasma di Villa Garzoni”, laboratori a tema e molto altro. Le attività sono comprese nel biglietto di ingresso con cui visitare il parco di Pinocchio, il giardino storico di Villa Garzoni e la Casa delle farfalle.

Arezzo Celtic Festival

La festa di Halloween affonda le sue radici nel Capodanno Celtico: in Toscana si ricorda la ricorrenza del Samhain anche in questo 2024 grazie all’Arezzo Celtic Festival che fa tappa a Monte San Savino con quasi 50 eventi. Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre sono in programma nelle vie e nelle piazze della cittadina spettacoli, rievocazioni, musica, conferenze, mercatini, laboratori e concorsi. La manifestazione prende il via ogni giorno alle 16, con musica itinerante e balli, a seguire le rievocazioni. E poi show e party per ballare. L’ingresso è gratuito. Info e programma su www.arezzocelticfestival.it.

Vicoli del Terrore a Lorenzana (Pisa)

Un’altra cittadina toscana che si trasforma in un borgo da paura in occasione di Halloween 2024 è quella di Lorenzana, in provincia di Pisa, per la 13esima edizione dei “Vicoli del Terrore“, con iniziative anche per i bambini. Giovedì 31 ottobre, dalle ore 18 zombie e mostri invaderanno il borgo medievale con musica, spettacoli, installazioni a tema e street food. In piazza XXV aprile ci sarà un dj set a tema horror con Danny Di Batte e a seguire il party con Radio Stop. E poi lungo le strade del paese le streghe distribuiranno pozioni ai più piccoli e sarà possibile imbattersi in spettacoli di fuoco, quartieri dei vampiri e figuranti in costumi paurosi. Disponibile un servizio navetta dai parcheggi. Biglietto intero 10 euro, i minori di 10 anni non pagano. Per info: www.vicolidelterrore.it.

Eventi di Halloween 2024 nella Maremma toscana: Festa delle streghe a Montemerano

Nel borgo etrusco di Montemerano (Grosseto), gli eventi non si svolgono durante la notte di Halloween, ma nei due giorni successivi: venerdì 1° e domenica 2 novembre 2024 si tiene la Festa delle Streghe. Dalle 16.30 iniziative per grandi e piccini, mentre alle 19 l’apertura degli “antri” del paese con cibo, ricette tipiche e musica nelle cantine del centro. Tutte le sere, lungo le vie della cittadina, sono in programma concerti, dj set, spettacoli itineranti con artisti i strada. Prevista una navetta da Saturnia e Manciano. Informazioni e costi del braccialetto che consente le consumazioni su www.festadellestreghe.it.

I Pumpkin Patch in Toscana

Accanto agli eventi e alle feste per la notte più paurosa, in varie parte della Toscana ci sono anche orti, giardini e villaggi dove acquistare le zucche perfette per Halloween 2024 o dove scattarsi selfie con installazioni a tema. A Reggello (Firenze) anche quest’anno torna l’Orto delle Zucche con scenografie che ricreano l’atmosfera delle fattorie americane, mentre a Villa Montalvo (Campi Bisenzio) si possono ammirare le 19 grandi sculture del Regno delle zucche, realizzate con questo ortaggio. E ancora a Camaiore (Lucca) c’è il giardino delle zucche che un agricoltore allestisce intorno alla sua abitazione a Capezzano. Qui l’articolo sui Pumpkin Patch della Toscana.

