Komorebi 2024: danza, teatro e laboratori a Firenze

Torna Komorebi, la rassegna culturale ideata da Stazione Utopia per Autunno Fiorentino 2024, giunta alla sua seconda edizione. Il nome giapponese “Komorebi” evoca la luce del sole che filtra attraverso le foglie degli alberi, e con la stessa leggerezza e forza questa rassegna attraversa i quartieri di Firenze, portando una serie di eventi gratuiti in luoghi suggestivi come la Villa medicea La Petraia, il Giardino della Villa medicea di Castello e spazi meno convenzionali come un condominio alle Piagge o la RSA Il Giglio.

Eventi Komorebi Firenze 2024

La rassegna propone un calendario ricco di eventi culturali che spaziano dalla danza al teatro, dalle performance artistiche ai laboratori, coinvolgendo artisti di nuova generazione e puntando sulla partecipazione di tutte le categorie di cittadini, incluse persone con disabilità. Komorebi 2024 esplora il legame tra arte, territorio di Firenze e comunità, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale attraverso pratiche innovative di partecipazione e inclusione sociale.

Fairyland: la pole dance incontra Shakespeare

Tra gli appuntamenti più attesi di Komorebi 2024 a Firenze, il 23 ottobre al PARC andrà in scena “Fairyland, persone vs natura”. Lo spettacolo vede protagonisti tre campioni di pole dance e un gruppo di danzatori che collaborano per creare una performance ispirata al capolavoro di Shakespeare, “Sogno di una notte di mezza estate”. La pole dance, spesso confusa con la lap dance, è in realtà una disciplina sportiva che unisce ginnastica artistica e danza acrobatica, e qui si evolve come forma d’arte interagendo con la danza contemporanea.

Eventi per famiglie e spettacoli inclusivi

Il 27 ottobre al PARC torna “Metamorfosi, dell’esserci e del divenire”, una performance che mescola danza, musica e teatro, coinvolgendo studenti e danzatori professionisti in un dialogo tra le arti. Il 17 novembre al Combo Social Club sarà invece la volta di “Landscape/Soundscape”, uno spettacolo accessibile anche a persone con disabilità visive, che esplora il mondo dei ricordi e delle emozioni attraverso la parola e il movimento.

Performance nei condomini e balli ottocenteschi

Dopo il successo dell’edizione 2023, Komorebi 2024 torna nel condominio di via Liguria 10 a Firenze con “Questioni di condominio parte 2”, una serie di brevi performance di danza contemporanea firmate da coreografi di fama internazionale, tra cui Giuseppe Spota e Davide di Giovanni. L’evento trasforma i pianerottoli del condominio in palcoscenici intimi, dove gli abitanti possono vivere lo spettacolo in modo diretto e inedito.

La rassegna si concluderà il 30 novembre con Stravaganze in sol minore al PARC, uno spettacolo per bambini e famiglie che unisce danza, musica e poesia, ispirato alle opere di Toti Scialoja. Sempre il 30 novembre, presso la Villa medicea La Petraia, si terrà il Gran Ballo Lorenese, un evento in abiti d’epoca che celebra la Firenze ottocentesca, con danzatori della Società di Danza di Firenze.

Laboratori e visite guidate a Firenze per Komorebi 2024

Oltre agli spettacoli, Komorebi 2024 propone una serie di laboratori comunitari e visite guidate ai luoghi del patrimonio culturale fiorentino. Tra queste, spicca la visita alla Villa medicea La Petraia il 27 ottobre e la visita spettacolo A spasso con Cosimo alla Villa medicea di Castello, che permetteranno ai partecipanti di immergersi nella storia e nella bellezza del Rinascimento fiorentino.