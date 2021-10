L’artigianato di qualità alla Certosa: due giorni di eccellenze

Non solo gioielli, abbigliamento ma anche prodotti enogastronomici del territorio. Il programma completo di "Artigianato alla Certosa", la mostra mercato di alto artigianato in programma nel weekend

Sabato 23 e domenica 24 ottobre torna “Artigianato alla Certosa”, la mostra mercato di alto artigianato organizzata alla Certosa di Firenze, nel Quartiere 3. Saranno due giornate esclusive dedicate dell’artigianato e dell’enogastronomia italiane: si troveranno prodotti di alto artigianato come bijoux, gioielli, abbigliamento, accessori, borse, profumi, cosmetici, raffinati complementi d’arredo e prodotti enogastronomici di alta qualità.

Eventi collaterali

La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali. Per il connubio con l’arte e la cultura l’artista Anitya presenta “Paesaggi in divenire”, opere dove materiali poveri di valore ma ricchi di storia, come ferro, scarti artigianali e vecchi attrezzi, si legano al legno del mare creando istanti di poesia che nutrono l’anima. La paper florist CartAmante con le RoseSuperLights illuminerà la manifestazione. Si potranno poi effettuare visite guidate alla Certosa, a cura della Comunità di San Leonino, con inizio alle 15, 16 e 17. Sarà presente come ospite alla manifestazione l’Associazione Voa Voa! Onlus Amici di Sofia.

La manifestazione si svolgerà con il Patrocinio del Comune di Firenze e la collaborazione del Quartiere 3 Firenze. L’ingresso è libero e saranno applicate tutte le norme anti covid previste.

Verso la ripartenza di qualità

Come dichiarato dall’assessore alle attività produttive di Palazzo Vecchio Federico Gianassi le attività economiche stanno ripartendo ed eventi come questo, che mettono insieme cultura e artigianato, vanno nella direzione di una ripartenza di qualità. Silvia Bogani e Valeria Bianchetti, nel presentare l’evento, hanno evidenziato che la manifestazione privilegia e valorizza il lavoro manuale all’interno di un luogo segreto e ricco di storia. Qui tutti i mercatini in programma a Firenze il 23 e 24 ottobre 2021.