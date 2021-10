Di mercato in mercato: bancarelle e fiere a Firenze (22-23-24 ottobre 2021)

Un mercato di artigianato alla Certosa, una festa della Sicilia a Novoli oppure le fiere d’autunno tra Signa e il Mugello: il weekend del 22, 23 e 24 ottobre 2021 a Firenze e dintorni è ricco di mercatini tutti da visitare. Nella nostra consueta guida alle bancarelle, segnaliamo i principali appuntamenti.

Fiera di dischi, fumetti e abbigliamento in piazza dei Ciompi

Prosegue il programma di mercatini in piazza dei Ciompi, nel cuore di Firenze, dove sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021 torna la fiera-scambio di dischi, fumetti, abbigliamento vintage americano e giochi. Alle spalle della Loggia del pesce prendono posto, dalle 9.00 alle 19.30, decine di banchi per comprare e far valutare i propri oggetti da collezione.

Il mercato di ARTour nel centro di Firenze (22-23-34 ottobre 2021)

Le migliori produzioni agroalimentari della nostra regione sono protagoniste in piazza Strozzi, dal 22 al 24 ottobre per la prima edizione dei mercatini targati ARTour del Gusto Toscano, organizzati da Cna con la collaborazione del Comune di Firenze e di Artex. Tra i prodotti tutti da scoprire dolci tipici toscani, birre artigianali locali, salumi, liquori, tartufo, miele, pane e molto altro. Previste degustazioni per tutti e omaggi per i bambini. Chi farà acquisti in questo mercato a km 0 avrà diritto al biglietto ridotto per visitare la mostra Shine. Jeff Koons, ospitata a Palazzo Strozzi.

Artigianato alla Certosa di Firenze: mostra mercato il 23 e 24 ottobre

Il suggestivo monastero della Certosa di Firenze ospita sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021 una mostra mercato di alto artigianato, organizzata da Strana.mente events. Sui banchi bijoux e gioielli, abbigliamento e accessori, borse e scarpe, profumi e cosmesi, complementi d’arredo e prodotti enogastronomici, oltre ai camioncini di street food.

E poi tanti eventi collaterali, come mostre d’arte e visite guidate al complesso della Certosa (ore 15, 16 e 17). L’ingresso è libero nel rispetto delle norme anti-Covid. Orario di apertura del mercatino 11.00 – 19.30. Info: 333 2521819 329 8056528 [email protected]

Santo Spirito in Fiera

Come ogni quarta domenica del mese, nell’Oltrarno fiorentino il 24 ottobre torna il mercato organizzato dalla Fivag Cisl di Firenze in piazza Santo Spirito. Dalle 8.00 alle 20.00 i venditori ambulanti propongono prodotti di qualità come miele, tartufo, produzioni tipiche e agricole, abbigliamento vintage, borse, bigiotteria, artigianato e antiquariato.

Mercatini a Firenze: la festa siciliana al centro commerciale San Donato (Novoli)

Spostandosi in periferia, i sapori siciliani arrivano nella piazza del centro commerciale San Donato a Novoli, per un mercatino tutto dedicato alle leccornie dell’isola, dal 21 al 24 ottobre 2021, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte. Si potranno comprare prodotti enogastronomici e gustare le bontà sicule come arancini, cannoli, cassate, pane con le sarde, birre artigianali e molto altro. Previste anche iniziative folcloristiche. L’ingresso è gratuito e la festa siciliana si svolge nel rispetto delle norme anti-Covid.

Le fiere nei dintorni di Firenze: Impruneta festeggia San Luca

A Impruneta continuano i festeggiamenti per il patrono, con la tradizionale Fiera millenaria di San Luca, che prosegue fino a domenica 24 ottobre. Il programma dell’edizione 2021 è più limitato, viste le regole anti-contagio, ma sono confermati il mercato nel centro storico e le giostre del luna park (attivo fino alle ore 23). Domenica 24 inoltre saranno aperti i negozi del centro commerciale naturale il Pozzo.

Mercatini nei dintorni di Firenze: Sapori d’autunno Signa e Svuota cantine (24 ottobre 2021)

Poco fuori da Firenze, domenica è tempo di “Sapori d’autunno” nel centro di Signa, mercato di specialità enogastronomiche della stagione accompagnato da un’edizione straordinarie dello Svuota cantine e dai gonfiabili per i più piccoli. La festa si svolge tra piazza Cavour, viale Mazzini e piazza della Repubblica in orario 10-20. Al mattino e al pomeriggio sono in programma anche laboratori di intreccio e sul miele. Più informazioni sulla pagina Facebook della Proloco di Signa.

Per una gita fuori Firenze: castagne, antiquariato e pietra, i mercatini del Mugello (23-24 ottobre 2021)

Ricco il calendario di questo weekend in Mugello. Per quanto riguarda le castagne, come lo scorso fine settimana, a Marradi domenica 24 ottobre si rinnova l’appuntamento con la mostra mercato del marrone buono, che porta nel centro del paese stand gastronomici e banchi di artigianato. Sempre domenica la sagra del marrone e dei frutti del sottobosco anima Palazzuolo sul Senio, mentre a San Godenzo si svolge la tradizionale Ballottata di Castagno d’Andrea, che propone assaggi e vendita di bruciate, ballotte e altre specialità.

Vicchio sabato e domenica organizza la Fiera del Marrone mugellano: sabato 23 caldarroste in piazza, domenica 24 stand, iniziative, musica, laboratori per bimbi e la battitura del granturco. A Firenzuola “Dal Bosco alla Pietra 2021” domenica 24 porta nel centro storico il mercatino di prodotti tipici, la mostra della pietra sera oltre a street band, spettacoli di falconeria, giochi per bambini e mostre (qui il programma in pdf).

Consigliamo di controllare sui siti ufficiali eventuali cambiamenti di programma.