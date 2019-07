È il giorno del grande concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il tour “Laura Biagio Stadi 2019” fa tappa in città lunedì 8 luglio per una serata che celebra la lunga carriera di due delle voci italiane più amate con una scaletta che alterna canzoni dell’una e dell’altro, da soli o in duetto. Biglietti ancora disponibili su Ticketone, qui tutte le informazioni su orari e parcheggi per il concerto di Pausini e Antonacci a Firenze.

Dopo anni di collaborazioni e “ospitate” nei rispettivi concerti, la lunga amicizia tra Laura Pausini e Biagio Antonacci è finalmente diventata un tour vero e proprio. Un grande show quello che andrà in scena al Franchi, con scenografie esclusive curate dal direttore artistico del tour Luca Tommassini. Sul palco, una band di 16 elementi e un corpo di 9 ballerini con coreografie di Filippo Ranaldi.

La scaletta di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Firenze

Perfetto equilibrio in scaletta, che anche a Firenze sarà divisa a metà tra le canzoni di Laura Pausini e quelle di Biagio Antonacci. Con i due artisti che si alterneranno sul palco o canteranno in coppia alcuni dei loro più grandi successi. Comprese le due sezioni Laura canta Biagio e Biagio canta Laura in cui si cimenteranno l’uno con le canzoni dell’altra e viceversa. La scaletta sarà questa:

Un’emergenza d’amore / Liberatemi Resta in ascolto Non è mai stato subito Il coraggio di andare E.STA.A.TE Sappi amore mio / Tu sei bella / Le cose che hai amato di piú / Non ci facciamo compagnia / Mi fai stare bene (medley) Ti penso raramente Sognami Una storia che vale Lato destro del cuore La geografia del mio cammino / Le cose che vivi La solitudine / In assenza di te / Incancellabile / Strani amori / Simili (medley) Se io se lei Pazzo di lei Buongiorno bell’anima Se non te / Non ho mai smesso Frasi a metà Primavera in anticipo Se è vero che ci sei In una stanza quasi rosa Ritorno ad amare Convivendo Se tornerai / Sei / L’amore comporta / Ti ricordi perché (Laura canta Biagio) Ho creduto a me / Il mio sbaglio piú grande / Fidati di me (Biagio canta Laura) Non è detto Quanto tempo e ancora Vivimi Come se non fosse stato mai amore Iris In questa nostra casa nuova

encore: Non vivo più senza te Invece no Tra te e il mare

Orari e apertura cancelli

Il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci allo stadio Franchi di Firenze inizierà alle ore 21. La fine del concerto è prevista intorno a mezzanotte e mezzo, considerata anche la lunga scaletta in programma.

Per entrare allo stadio sono previsti 10 diversi ingressi, a seconda del settore scelto. Si dovrà quindi controllare sul proprio biglietto e trovare il cancello con il codice corrispondente.

L’orario di apertura dei cancelli per il prato (e per il settore “Prato gold”) sarà alle ore 17.30. Per i posti a sedere (settori Maratona, Tribuna coperta e Curva Fiesole) i cancelli apriranno invece alle 18.30.

Ci sono tre biglietterie, aperte da orari diversi a partire dalla mattina, sia per il ritiro dei biglietti acquistati online che per la vendita.

Dove sono i parcheggi e come arrivare al concerto di Pausini e Antonacci

I parcheggi di Firenze più vicini allo stadio sono quelli di piazza Alberti, piazza Beccaria e Sant’Ambrogio, da lì si può raggiungere il concerto di Pausini e Antonacci con i mezzi pubblici. Disponibile anche il parcheggio di via della Chimera a Rovezzano, collegato allo stadio dalla linea ferroviaria.

Per chi arriva in autostrada, una buona soluzione è il Parcheggio Villa Costanza, direttamente collegato al centro di Firenze dalla tramvia.

In ogni caso, gli organizzatori raccomandano l’uso dei mezzi pubblici per raggiungere lo stadio.

Laura e Biagio a Firenze, i treni speciali

Sono stati predisposti quattro treni speciali per chi deve tornare a casa dopo il concerto di Laura e Biagio a Firenze. I treni partiranno dalla stazione di Campo di Marte al termine del concerto in direzione di Arezzo, Prato-Pistoia, Siena, Empoli-Pisa-Livorno.

I treni aspetteranno la fine del concerto e l’arrivo degli spettatori fino a riempimento prima di partire. Per salire a bordo serve un regolare biglietto ferroviario, acquistabile in anticipo o direttamente dalle biglietterie automatiche in stazione.

I biglietti per il concerto di Pausini e Antonacci a Firenze

Biglietti ancora disponibili sul circuito Ticketone per il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Firenze. I prezzi variano dai 35 euro per un posto non numerato in Curva Fiesole ai 46 euro per il prato (ma è disponibile un ridotto a 30 euro per i possessori di un biglietto Frecce, Intercity o Intercity Notte di Trenitalia). I posti a sedere numerati vanno dai 59 ai 95 euro, a seconda del settore scelto.