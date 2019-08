La festa della Liberazione si fa grande. Non solo la tradizionale fiera in piazza del mercato a Sesto Fiorentino, ma anche “Liberi tutti”, un programma di concerti gratuiti in piazza Vittorio Veneto con 10 giorni di musica, dalla Bandabardò ai gruppi emergenti.

In occasione delle celebrazioni del 75esimo anniversario della liberazione di Sesto dalle truppe naziste, il Comune insieme al centro musicale Parsifal, ha organizzato una grande festa della musica ogni sera da venerdì 30 agosto fino a domenica 8 settembre 2019, unendo agli appuntamenti tradizionali, come la consueta tombolata e i fuochi d’artificio, un calendario di live nella piazza davanti al municipio, dove prendono posto anche stand di street food.

Bandabardò a Sesto Fiorentino il primo settembre

L’evento di punta è concerto di domenica primo settembre, una tradizione a Sesto Fiorentino per l’anniversario cittadino della Liberazione, che quest’anno vedrà sul palco la Bandabardò: Erriquez e compagni proporranno i maggiori successi del gruppo, sulle scene da oltre 25 anni. Il programma di Liberi Tutti a Sesto Fiorentino parte però già venerdì 30 agosto.

“Liberi tutti”: il programma di concerti a Sesto Fiorentino

La manifestazione inizia con il Querceto live contest che vedrà sfidarsi 7 band emergenti: Aspettativa, Blackpool Sound, Blowus, Gatti Vandalici, Inversa, Neglected e Zeitgeist. Sabato 31 agosto invece tocca alla tribute band dei Negramaro. Durante la settimana ancora musica con “I musici di Francesco Guccini” (lunedì 2 settembre), La Verità – Vasco Rossi Tribute Band (martedì 3) , Great Queen Rats, tribute band dei Queen (mercoledì 4) e le sonorità indie di Legno (giovedì 5).

Durante il weekend sul palco di Liberi tutti a Sesto Fiorentino musica gospel venerdì 6 settembre con il coro For Joy e sabato 7 settembre si torna indietro di quattro decenni con 80voglia, cover band di musica rock e pop. Chiusura domenica 8 con la classica tombola dell’Avis, la banda musica e i fuochi d’artificio. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e iniziano alle ore 21.00, aggiornamenti sulla pagina Facebook del Comune di Sesto Fiorentino.