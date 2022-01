Mai mute, alla Compagnia la rassegna di cinema e dialoghi femministi

Cinque appuntamenti, da gennaio a maggio, per parlare di cinema e femminismi in cui ogni appuntamento affronterà un tema diverso, dalla transessualità allo sport fino alle pioniere della musica. Al via a Firenze “Mai Mute” la rassegna ideata da CinematograFica che si terrà al Cinema la Compagnia.

“Indianara”, il primo incontro della rassegna al Cinema la Compagnia

Il primo evento del format “Mai Mute” si svolgerà giovedì 20 gennaio negli spazi del Cinema la Compagnia, con la proiezione di INDIANARA di Aude-Chevalier Beaumel e Marcelo Barbosa. Il documentario, ripreso dalla sezione Acid di Cannes 2019, affronta il tema della lotta politica da parte della comunità trans in Brasile attraverso il cinema.

La protagonista, Indianara Siqueira, lotta per la sopravvivenza della comunità transessuale fondando lei stessa un rifugio, Casa Nem. Questo è solo uno dei luoghi in cui si fa la rivoluzione, le strade e le manifestazioni e la propria casa diventano i palchi prediletti della rivoluzionaria Indianara.

Prima della proiezione ci sarà il talk “Voci contro il sistema: siamo già qua!” dedicato alla comunità trans in Italia. Parteciperanno Kali Swaid, attivista, e le portavoci di Casa Marcella Di Folco”, prima casa rifugio in Italia per persone trans, vittime di discriminazioni e violenze, che fornisce sostegno materiale, aiuto nella ricerca del lavoro e nell’accesso ai servizi sociali e sanitari.

Gli altri incontri della rassegna “Mai Mute”

Questo il programma delle prossime date di “Mai Mute” al cinema la Compagnia di Firenze:

24 febbraio 2022 : Se ci ascolti non è solo rumore

: Se ci ascolti non è solo rumore 24 marzo 2022 : Non sul mio corpo

: Non sul mio corpo 21 aprile 2022 : Prendere parola per rifare il mondo

: Prendere parola per rifare il mondo 19 maggio 2022: Bravə anche a fischiare

Orari e prezzi

Giovedì 20 gennaio, il talk “Voci contro il sistema: siamo già qua!” inizierà alle ore 19:00 con ingresso libero, mentre la proiezione di INDIANARA è prevista per le ore 21:00, il costo del biglietto è di 5 euro acquistabile sul sito del Cinema la Compagnia.

Per le altre date della rassegna, ancora in fase di definizione, controllare sempre la pagina web del Cinema la Compagnia.