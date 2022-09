Nel paese delle ultime cose: alla Manifattura Tabacchi torna Superblast

Pubblicità

Alla Manifattura Tabacchi di Firenze apre al pubblico “Superblast II: nel paese delle ultime cose“, la mostra che raccoglie le opere nate dalle sei residenze d’artista, tra maggio e luglio, frutto della seconda edizione del bando internazionale prodotto e ideato da NAM – Not A Museum. Protagonisti i progetti artistici di Irene Adorni, Lorenzo Lunghi, MERZBAU, Davide Sgambaro, Roberto Fassone e Beatrice Favaretto. L’ingresso è gratuito e l’esposizione sarà aperta fino al 16 ottobre 2022 (orario da mercoledì a domenica, dalle 14.00 alle 20.00).

La mostra Superblast II alla Manifattura Tabacchi di Firenze

L’esposizione a cura di Caterina Taurelli Salimbeni, realizzata con il sostegno di Regione Toscana a seguito della selezione per il Bando Toscanaincontemporanea 2022 e parte della prima edizione della Florence Art Week, è un viaggio attraverso i paradossi del presente che, allontanando lo sguardo dalla città, svela un altro sottosuolo, in un’atmosfera a tratti onirica e inquietante. Il percorso si snoda tra gli spazi in attesa di essere rigenerati della Manifattura Tabacchi, dalle fondamenta fino al tetto.

Superblast II si cala nella storia dei luoghi e nel tempo che viviamo, riflettendo sul tema della traccia: come passato e futuro convivono nel presente? Cosa imparare dalla crisi, dai processi di collasso e recupero? Cosa rimarrà alle future generazioni di fronte all’infinita stratificazione che caratterizza il tempo che viviamo? Ispirati dalla riflessione dell’azione umana come traccia, impressa o imprimibile, nella storia, sui luoghi e nel tempo, gli artisti hanno ideato sei progetti che sono stati oggetto di un percorso individuale e condiviso. Vari i linguaggi utilizzati, dalle installazioni alle sculture, dai video alle performance.

Eventi e pubblicazioni

L’evento è organizzato in collaborazione con NERO editions, casa editrice internazionale dedicata all’arte, alla critica e alla cultura contemporanea e STUDIO STUDIO STUDIO, il laboratorio fondato dall’artista Edoardo Tresoldi per creare e supportare progetti artistici contemporanei. Accanto alla mostra sono in programma vari appuntamenti, che si terranno tra settembre a ottobre, come laboratori e incontri a cura dei singoli artisti. Infine, a dicembre, uscirà una pubblicazione interdisciplinare dedicata a Superblast II a cura di NERO Editions con saggi degli autori Angela Balzano, Ivan Carozzi, Giulia Crispiani, Federico Di Vita, Matteo Grilli, Laura Tripaldi, che hanno accompagnato e arricchito il percorso di residenza dei sei artisti.