Mercato alle Cascine: il calendario 2024 delle Fiere Quaresimali

Il mercato delle Cascine torna a fare “gli straordinari” per le Fiere Quaresimali 2024, ogni domenica fino a quella che precede Pasqua: in calendario a Firenze ci sono in tutto 4 appuntamenti a cui si aggiunge l’appuntamento di maggio per l’Ascensione. Gli eventi sono promossi dalle principali associazioni di categoria degli ambulanti (Anva e Fiva) insieme a Confesercenti Firenze e Confcommercio per le province di Firenze e Arezzo, che per il secondo anno consecutivo hanno ottenuto dal Comune il compito di gestire questi eventi nel polmone verde della città.

Il mercato di domenica alle Cascine: il calendario delle Fiere Quaresimali 2024

Dopo gli appuntamenti di domenica 3 e 10 marzo, il mercato delle Fiere Quaresimali si replica nel parco delle Cascine di Firenze anche il 17 e il 24 marzo 2024, dalle 8 del mattino alle 8 di sera. Due giornate all’insegna dello shopping all’aria aperta che vedrà oltre 220 banchi prendere posto sul “circuito” del mercato del martedì, dalla passerella dell’Isolotto fino al Ponte della tramvia, lungo viale Lyncoln, per un chilometro e mezzo di stand.

Gli ambulanti proporranno ultime novità e offerte speciali, dalle calzature all’abbigliamento, dai fiori ai giocattoli, fino agli articoli per la casa, i cosmetici e gli articoli per gli amici animali. Non mancherà il cibo con brigidini, salumi toscani, porchetta, lampredotto, frutta candita, spezie, street-food e molto altro.

I laboratori per bambini

La novità dell’edizione 2024 delle Fiere Quaresimali di Firenze è rappresentata dai laboratori di architettura per bambini “Da cosa nasce cosa”, in calendario nelle domeniche del mercato straordinario alle Cascine. Gli incontri, gratuiti e riservati ai bimbi tra i 6 e i 12 anni, si svolgeranno dalle ore 15 alle 17.30. L’iniziativa è promossa da Confcommercio insieme a SOUxFirenze, la scuola di architettura per bambini promossa dall’Associazione Terzo Giardino e realizzata in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino e con il patrocinio del Comune di Firenze e dell’Assessorato alla Cultura.

A condurre le esperienze saranno il direttore della scuola SOUxFirenze Giovanni Bartolozzi, docente alla facoltà di Architettura di Firenze e co-fondatore dello studio Fabbricanove, insieme al team della scuola composto da Elsa Caracciolo, Matteo Mazzoni, Noemi Policicchio, Massimiliano Ravidà e Federica Trudu. Questi i prossimi temi: domenica 17 marzo si parlerà di “Architetture naturali” e i bambini potranno costruire una casa per gli uccellini, mentre domenica 24 marzo si andrà alla scoperta delle “Trame della natura”.

La Fiera dell’Ascensione (ex Fiera del Grillo)

Passato il periodo quaresimale, il calendario delle fiere nel parco delle Cascine proseguirà domenica 12 maggio con il mercato per l’Ascensione (quella che un tempo era chiamata Fiera del Grillo). Previsti 220 banchi per tutta la giornata.