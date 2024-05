Guida al weekend: gli eventi a Firenze (11-12 maggio)

Dal festival per volare (con la fantasia o in mongolfiera) alle rassegne di fumetti: i migliori eventi a Firenze e dintorni tra sabato 11 e domenica 12 maggio 2024

Firenze si prepara a un weekend ricco di eventi a Firenze, senza dimenticare che domenica 12 maggio 2024 è anche il giorno in cui si celebra la Festa della mamma. Dal Festival del Volo all’Ippodromo del Visarno ai tanti Svuota cantine fino ai numerosi mercatini di cibo, vintage e fiori, non mancano le occasioni per stare all’aria aperta (anche per festeggiare le mamme). Nei dintorni fiorentini c’è poi Al Dì di Festa a Villamagna, un festival dedicato al fumetto e al cosplay a Empoli e tanto altro ancora.

Eventi del weekend a Firenze: il “Festival del Volo” al Visarno (11-12 maggio)

Per chi avesse il desiderio di volare almeno una volta nella vita su una mongolfiera o per chi volesse farlo sprigionando la fantasia ma tenendo pur sempre i piedi ben saldi a terra, buone notizie. Sabato 11 e domenica 12 maggio, dalle ore 11:00 alla mezzanotte, all’Ippodromo del Visarno torna “Volare”, il Festival del Volo. Sarà possibile scegliere se salire a bordo di mongolfiere per voli vincolati, partecipare ai laboratori didattici dell’antica falconeria toscana, costruire e far librare nell’aria magnifici aquiloni oppure scoprire la sfida al volo di Leonardo Da Vinci attraverso la sua macchina volante e l’aquila meccanica (a tutte le attività in programma sarà possibile iscriversi sul posto). L’ingresso all’evento ha un costo di 3 euro per un giorno o 5 euro per entrambi con prenotazione Volotea Priority Gate scrivendo a [email protected] oppure a [email protected].

Svuota cantine e mercatini vintage

Svuota cantine e mercatini vintage attirano la curiosità di residenti e turisti. Sabato 11 maggio ci sarà il Mercatino del riuso di Lastra a Signa in piazza Firenze con i banchi dei cittadini, dalle ore 10:00 alle 18:00, mentre domenica 12 (ore 09:00-18:00) si terrà Scantinando in piazza Bartali, nel Quartiere 3 (Gavinana). Qui gli altri Svuota cantine fiorentini in programma questa primavera. Sul fronte del vintage il Conventino Caffè Letterario di Firenze ospiterà, dalle 12:00 alle 20:00, Only Usato Market. In via Giano della Bella n.20 sarà dato ampio spazio anche alle botteghe artigiane con Dj-set e delizie da bere e da mangiare.

Mercatini, cibo e artigianato

Anche il cibo è fonte d’attrazione, se poi si unisce al divertimento dello shopping, ecco che a Firenze torna l’UFF – Urban Food Festival all’interno del Quartiere San Donato, precisamente in zona Via Forlanini n.1. Fino al 12 maggio, dalle 09:00 alle 22:30, ad animare il luogo saranno quindi buon cibo, musica e mercatini vintage.

Domenica ci sarà anche La Fierucola in piazza del Carmine, dalle 09:00 alle 13:00, un evento che include prodotti dell’agricoltura biologica e dell’artigianato manuale. Infine, fino a domenica 12 (ore 09:30-20:00), in piazza de’ Ciompi ci sarà Creative Factory, l’urban market dedicato ai nuovi brand di artigianato di stile contemporaneo.

Eventi nei dintorni di Firenze: mostre dei fiori e mercato di prodotti enogastronomici (11-12 maggio)

Tra gli eventi nei dintorni fiorentini di sabato 11 e domenica 12 maggio si ricorda invece l’appuntamento con La Vetrina delle Città Slow in piazza Giacomo Matteotti a Greve in Chianti. Una mostra mercato dei prodotti enogastronomici e artigianali della rete delle città del buon vivere: qui è disponibile il programma completo. Nelle medesime giornate, nel centro storico di Barberino Val d’Elsa, torna l’iniziativa Barberino in Fiore con rose e piante, ma anche manufatti artigianali e opere d’arte contemporanea, vini e produzioni caratteristiche del territorio: a questo link il cartellone degli eventi.

Nel Comune di Vicchio, domenica 12, c’è poi la Festa di Primavera. In via Garibaldi si terranno un mercato straordinario, un’esposizione di fiori, il mercatino degli hobbisti e della seconda opportunità, ma anche laboratori e intrattenimento musicale. Infine al palazzo dei Vicari di Scarperia, nel Comune di Scarperia e San Piero, ci sarà l’ottava edizione di Scarperia Wine 2024. Un evento interamente dedicato all’affascinante mondo della degustazione del vino sabato 11 (ore 11:00-20:00) e domenica 12 (ore 10:00-19:00): informazioni sul sito della Proloco.

A San Salvi: Festival Spacciamo culture interdette

A San Salvi è in arrivo il Festival Spacciamo culture interdette 2024: da sabato 11 a lunedì 13 maggio temi come quello della libertà, dell’innovazione, dell’appartenenza e della memoria saranno protagonisti grazie ai Chille de balanza. L’evento sarà un’occasione per presentare, nei giorni dell’anniversario della legge Basaglia, installazioni, opere e performance di artisti under 35, risultato di un’intensa attività di formazione laboratoriale con sopralluoghi, lezioni e incontri con docenti, artisti e comunità locale. In caso di pioggia l’iniziativa si terrà al chiuso. Programma su www.chille.it

Quartiere 4 in festa

Tutto il Quartiere 4 di Firenze sarà in festa il 10 e l’11 maggio 2024 con un lungo programma di eventi organizzati da associazioni e realtà del territorio. Tra questi la grande cena in piazza dell’Isolotto alle ore 19:30 di sabato (prenotazioni: 055 7330135 o [email protected]). E ancora musica, danza, la passeggiata in bici da Villa Vogel al ciclodromo (sabato dalle 17) ed escursioni. Il programma dettagliato sul sito del Q4.

Eventi nei dintorni di Firenze: “Al Dì di Festa” a Villamagna domenica 12 maggio

Domenica 12 maggio Al Dì di Festa è a Bagno a Ripoli con tanti appuntamenti e iniziative: come ogni anno, la comunità di Villamagna si dà appuntamento per la festa di paese. Il carattere sociale e comunitario della manifestazione torna a farsi sentire, grazie alla presenza di numerose associazioni per i diritti civili e sociali, ad importanti realtà di inclusione ed assistenza del territorio che promuovono i temi della pace, dell’ecologia, delle culture, e alle testimonianze di organizzazioni che operano a livello nazionale e internazionale. All’evento si troveranno poi banchi di artigianato, cibo di strada e intrattenimento, ma si svolgeranno anche camminate nel verde, happening artistici e tanta buona musica. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà domenica 19 maggio.

Feste medievale e rinascimentale tra Scandicci e Pontassieve

Come da tradizione, questo fine settimana Scandicci festeggia il suo patrono, San Zanobi. Nelle giornate dell’11 e del 12 maggio, presso il parco dell’Acciaiolo sarà allestito uno stand gastronomico e un accampamento medievale con figuranti, giochi per tutte le età, spettacoli col fuoco, di falconeria e musica dal vivo (sabato 11 maggio con i Killer Queen). E più in generale, dal 10 al 12 maggio, il programma delle celebrazioni vedrà protagonisti spettacoli teatrali, celebrazioni religiose, gare sportive e animazione per i più piccoli.

Da giovedì 10 fino a domenica 12 maggio, nella centrale piazza Vittorio Emanuele II a Pontassieve, ci sarà invece una Festa rinascimentale con sfilate e tanti eventi che ci riporteranno ai tempi storici in cui il “Castello”, sulle sponde della Sieve, era un’importantissima fortezza a difesa della Signoria di Firenze. In particolare, si ricorda l’iniziativa di sabato 11 con lo Scoppio del Castello, spettacolo pirotecnico e con artisti del fuoco che rievoca l’assedio del Ponte a Sieve.

Fumetto e cosplay è il “Ludocomix” a Empoli

Infine, per chi fosse in cerca di qualche fumetto e cosplay, c’è una manifestazione che potrebbe fare al caso suo in quel di Empoli, dal palazzo delle Esposizioni fino al centro storico: è il Ludocomix con tante sfilate, concerti, mostre, incontri, dibattiti, bancarelle e negozi che resteranno aperti per l’occasione. L’evento si terrà nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio, dalle ore 09:30 alle 19:30.