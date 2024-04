Mezza maratona di Firenze: percorso 2024 (e alcune strade chiuse)

- Pubblicità -

Tutto pronto per la mezza maratona di Firenze che domenica 7 aprile 2024 vedrà 5mila podisti impegnati sul percorso che tocca il centro e l’Oltrarno (anche con strade chiuse al traffico). L’Half Marathon, organizzata dal Comitato Uisp di Firenze, compie 40 anni. Come consueto saranno tre gli itinerari: accanto alla corsa vera e propria di 21 chilometri e 97 metri, la mezza per uno (da dividere in coppia) e la non competitiva di 10 chilometri e mezzo (quest’ultima anche con iscrizioni last minute). Sabato 6 aprile si terrà inoltre la Camminata dei diritti, passeggiata aperta a tutte le età che quest’anno avrà come titolo “L’arte di esser Donne: le donne progressiste della storia fiorentina”.

Quando parte la Half Marathon 2024

L’inizio della mezza maratona di Firenze è fissato alle ore 9 di domenica dal Lungarno della Zecca Vecchia, con un percorso che si sviluppa tra il centro e l’Oltrarno per concludersi in piazza Santa Croce. Proprio qui sarà allestito il villaggio dell’Half Marathon, aperto durante il weekend, sabato e domenica, con un’area benessere gestita da fisioterapisti, stand di abbigliamento e materiale tecnico per la corsa. Per tutta la giornata di sabato in piazza Santa Croce si alterneranno poi performance di danza, arti marziali e di altre discipline, mentre domenica dalle 8.15 andrà in scena il riscaldamento pre-gara.

- Pubblicità -

Al villaggio sarà possibile iscriversi alla corsa non competitiva sabato 6 aprile dalle 10 alle 20 e domenica 7 aprile dalle 7.30 alle 8.45. Sempre qui avverrà il ritiro del pettorale e il pacco gara (sabato dalle 10 alle 20 e domenica dalle 7.30 alle 8.45). Ai partecipanti sarà regalata la maglia ufficiale della manifestazione, mentre chi completerà la gara competitiva riceverà la medaglia in versione speciale per celebrare i 40 anni della manifestazione.

Il percorso della mezza maratona di Firenze (con alcune strade chiuse)

Anche in questa edizione 2024, il percorso della mezza maratona di Firenze è stato studiato “per limitare e di fatto annullare quasi del tutto i disagi legati alle deviazioni del traffico”, spiegano gli organizzatore dell’Half Marathon, con chiusure delle strade limitata alla zona centrale. L’itinerario sarà uguale per la corsa competitiva e per quella non competitiva, con la differenza che la prima prevede due giri del tracciato.

- Pubblicità -

In particolare i podisti partiranno da Lungarno della Zecca poi gireranno su Ponte San Niccolò e torneranno indietro sull’altra sponda del fiume, percorrendo Lungarno Cellini e Serristori. Poi attraverseranno Ponte alle Grazie, faranno un pezzo di Lungarno fino alla Biblioteca nazionale, per poi continuare in pieno centro storico (Corso dei Tintori, via dei Neri, piazza della Signoria, via Calzaiuoli, piazza Duomo, piazza Strozzi, via della Vigna nuova).

In seguito arriveranno in Borgo Ognissanti, in via il Prato, torneranno indietro su Lungarno Vespucci per imboccare Ponte alla Carraia e dirigersi in Oltrarno. Qui il percorso interessa l’asse di Lungarno Santa Rosa-via della Fonderia e in seguito via Pisana-Borgo San Frediano, via dei Serragli-via Romana-via Maggio fino a Ponte Santa Trinita. La parte finale del percorso della mezza maratona toccherà altre strade simbolo di Firenze, come Lungarno Acciaiuoli e Diaz (sfilando acanto a Ponte Vecchio e gli Uffizi) fino all’arrivo in piazza Santa Croce. Sul percorso sono previsti 5 ristori, compreso quello al traguardo.

- Pubblicità -

I risultati e la classifica della mezza maratona saranno pubblicati sul sito dell’half Marathon Firenze.