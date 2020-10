Middle East Now 2020: il Medio Oriente è di casa a Firenze

Altro giro, altro festival: nemmeno il Middle East Now si fa scoraggiare dal Covid-19 e, spostata la programmazione 2020 dalla primavera all’autunno, porta al cinema a Firenze il meglio della produzione artistica mediorientale contemporanea.

Un programma ibrido: proiezioni al cinema e online su MyMovies

Cinema, documentari, mostre, musica, teatro, incontri e progetti culturali nel programma della kermesse che si svolge a Firenze dal 6 all’11 ottobre tra Cinema La Compagnia, Cinema Stensen, Mad – Murate Art District e altri spazi cittadini. Un’edizione ibrida, come molti festival quest’anno, che mischia una parte di proiezioni in presenza – in sala con tutte le precauzioni del caso e con la sicurezza necessaria garantita – e una parte di proiezioni online, su una speciale piattaforma attivata in collaborazione con MyMovies.

In programma l’anteprima di quasi 40 film premiati nei migliori festival internazionali con un focus sul Libano e su Beirut in particolare. Da segnalare il film d’apertura, Sunless Shadows di Mehrdad Oskouei (Iran-Norvegia 2019), un intimo e potente ritratto della vita quotidiana in un centro di detenzione minorile in cui un gruppo di ragazze adolescenti sconta la pena per aver ucciso il marito, il padre o un altro membro maschile della famiglia.

Le novità del Middle East Now 2020 a Firenze

Tra le novità di quest’anno, Music for films, sezione dedicata alle colonne sonore dei lungometraggi del Medio Oriente, e la mostra Seven by Seven curata dall’artista libanese Roï Saade e coprodotta con Mad – Murate Art District (fino al 31 ottobre). Protagonisti sette giovani talentuosi fotografi mediorientali in una personale prospettiva visiva della loro cit- tà, raccontata da ognuno in un giorno diverso della settimana.

Sul sito del festival Middle East Now di Firenze il programma completo dell’edizione 2020.