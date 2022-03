Mostra dell’Artigianato a Firenze 2022: date, orari e programma

Dal 23 aprile al primo maggio gli spazi della Fortezza da Basso ospiteranno MIDA, la mostra dell’Artigianato 2022 di Firenze. In programma tante attività, tra il FUORI MIDA e varie collaborazioni nazionali e internazionali. Ecco tutte le informazioni sulla Mostra dell’artigianato di Firenze, dagli orari ai biglietti.

MIDA la mostra dell’Artigianato a Firenze 2022, il programma

Dopo due anni di stop, la ripartenza delle fiere rappresenta un forte segnale di ripresa, economica e sociale che in questo caso coinvolge moltissime realtà fiorentine e internazionali. MIDA, la mostra dell’artigianato di Firenze nel 2022 si prepara alla sua 86sima edizione. Un appuntamento importantissimo che permetterà al grande pubblico di tornare ad ammirare dal vivo creazioni artigianali di ogni tipo. Tantissimi espositori nazionali e non, con partecipanti da vari paesi esteri come la Francia, la Tunisia, il Marocco e il Perù.

La novità di quest’anno è proprio l’unione tra l’artigianato e l’innovazione digitale. Questo fil rouge guida il progetto di CRAFT 4.0. Si tratta dell’iniziativa di Firenze Fiera in collaborazione con il Dipartimento di Architettura, il Comune di Firenze e altre realtà, che presenterà opere uniche frutto dell’incontro tra artigianato e tecnologia. In aggiunta, sempre sull’unione della modernità all’artigianato, verrà presentato “MADE IN MIDA- L’artigianato che sarà”, un progetto che vede la collaborazione tra 6 imprese artigiane toscane e altri designer nazionali. Il risultato è la creazione di sei oggetti con il marchio MIDA che saranno esposti in mostra.

Ceramica e gioielli a MIDA 2022

La mostra dell’artigianato 2022 a Firenze si propone anche come Hub dell’arte orafa italiana, grazie all’iniziativa in collaborazione con la scuola LAO. In programma una selezione di oggetti realizzati dagli artisti partecipanti alla Florence Jewellery Week 2022 che ospiterà PREZIOSA Makers, il primo evento FUORI MIDA ad ingresso gratuito.

Un’altra iniziativa speciale in programma alla Mostra dell’Artigianato a Firenze 2022 è quella in collaborazione con l’Associazione Strada della Ceramica di Montelupo, grazie alla quale verranno presentate una serie di opere artigianali con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare la storia del territorio fiorentino. Per concludere dal 23 al 25 aprile 2022 presso la Mostra dell’Artigianato 2022 di Firenze è in programma la prima edizione di “Orchidee in Fortezza” dove si potranno ammirare diverse specie di orchidee, acquistarle e chiedere informazioni alle Associazioni presenti.

Come partecipare alla Mostra dell’Artigianato 2022 di Firenze 2022: gli orari e i biglietti

La Mostra dell’Artigianato 2022 a Firenze aprirà al pubblico il 23 aprile alle ore 10:00 e

gli orari di visita saranno: da martedì 26 a venerdì 29 dalle 10:00 alle 20:00, mentre nei giorni del 23-24-25-30 e 1 maggio l’orario sarà dalle 10:00 alle 22:00.

I biglietti per visitare la mostra sono disponibili sul sito di MIDA, ecco il costo: 7 euro l’intero (6 euro se acquistato online); 5 euro il ridotto feriale dal martedì al venerdì per under 25, over 65 e soci Coop; 5 euro i portatori di handicap; ingresso gratis per bambini fino a 12 anni, accompagnatori di portatori di handicap, accompagnatori di gruppi di almeno 10 persone. Dalle ore 20 alle 22, tutti i giorni, ingresso libero alla zona ristorazione della mostra dell’artigianato di Firenze e alle rassegne speciali.