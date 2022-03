Florence Jewellery Week 2022: le date, il programma e gli incontri

Sta per tornare la Florence Jewellery Week 2022, una settimana interamente dedicata allo scintillante universo del gioiello contemporaneo. Dal 28 aprile al 2 maggio la città di Firenze ospiterà un ricco calendario di eventi, tra mostre, conferenze e workshop in varie sedi del centro. La Florence Jewellery Week nasce dall’estro di Giò Carbone, autore di questa prima iniziativa in Italia, nata nel 2015.

Le mostre della Florence Jewellery Week 2022

Al centro della settimana di eventi ci sarà PREZIOSA. La mostra, allestita all’interno della Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi ospiterà nove artisti provenienti da ogni parte del mondo. Personalità affermate che attraverso il loro lavoro stanno ridefinendo gli orizzonti del gioiello contemporaneo. Due i temi cardine, dalla smaterializzazione dell’oggetto nell’era digitale, esplorando la possibilità di connessione tra le nuove tecnologie e il gioiello, alla pratica dell’upcycling, il riciclo creativo che conferisce prestigio a materiali di recupero.

Nelle sale del Palazzo del Pegaso, sarà esposta una delle più vaste collezioni al mondo di gioielli contemporanei, appartenente coniugi ai Bollmann. Per l’occasione saranno messi a disposizione capolavori della “new jewelry” come quelli di Manfred Bischoff e Yasuki Hiramatsu.

Ospite d’onore, il pezzo più famoso del designer Giovanni Corvaja, il copricapo intessuto d’oro parte integrante della serie del Vello d’Oro. Ultima ma non per importanza la mostra PREZIOSA YOUNG. Gli spazi della Galleria del Palazzo Coveri ospiteranno i lavori dei vincitori del concorso internazionale Preziosa Young. Il contest, promosso da LAO, la scuola fiorentina d’oreficeria fondata nel 1985, vede la partecipazione di giovani artisti provenienti da tutto il mondo.

Le conferenze

Nelle giornate del 30 aprile e 1° maggio, all’interno della Sala Vanni si terranno una serie di eventi che avranno come ospiti esperti del gioiello e del design, come Roberta Bernabei, Maria Laura La Mantia, Carla Riccoboni e molti altri. Inoltre, gli incontri hanno l’obiettivo di avvicinare i più curiosi al mondo del design e dell’oreficeria. Queste conferenze rappresentano soprattutto un’occasione per approfondire alcune opere esposte nelle varie mostre e conoscere una realtà in continua espansione.

Eventi collaterali per la Florence Jewellery Week 2022

Il progetto di Giò Carbone non si ferma qui, a Firenze verranno allestiti vari eventi collaterali legati al mondo della moda. Uno di questi è “C’è modo e moda. Firenze è un gioiello” una mostra che vedrà esposti i capolavori dei maestri orafi sul tema del “Recupero della memoria con uno sguardo al futuro”. La mostra si terrà all’interno della Limonaia di Palazzo Medici Riccardi dal 28 aprile al 2 maggio.

In aggiunta, sempre all’interno della Florence Jewellery Week,si terrà il progetto “Segni sul volto”. Un workshop, tenuto da Carla Riccoboni e coordinato da Alice Rendon che ripercorre le tappe della progettazione di una serie di gioielli da viso, frutto del lavoro dei partecipanti.

In parallelo alla settimana di eventi collaterali ci sarà MIDA, la Mostra Internazionale dell’Artigianato che si terrà dal 23 aprile al 2 maggio negli spazi della Polveriera alla Fortezza da Basso. Qui Le Arti Orafe e la Florence Jewellery Week parteciperanno con l’allestimento di una selezione di gioielli contemporanei.

Il programma viene aggiornato costantemente, per maggiori informazioni visitare il sito web Preziosa. Tutte le manifestazioni e le conferenze sono gratuite.