Mostra dei fiori a Firenze: all’Orticoltura l’evento autunnale

La mostra dei fiori di Firenze colora il giardino dell’Orticoltura da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre 2023: il mercato d’autunno prevede anche eventi, passeggiate guidate e presentazioni che faranno da corollario alla fiera. L’evento, come da tradizione, è organizzato dalla Società Toscana di Orticoltura ed è a ingresso gratuito.

La mostra mercato di fiori e piante nel giardino dell’Orticoltura di Firenze (autunno 2023)

Dopo il successo della fiera primaverile, la mostra dei fiori di Firenze per questo secondo appuntamento del 2023 porta nel giardino dell’Orticoltura di Firenze oltre 70 espositori del settore florovivaistico italiano. Tra gli stand allestiti lungo i vialetti del parco, chi ha il pollice verde potrà trovare proprio di tutto: dalle piante da interno a quelle grasse e tropicali, dalle varietà per l’orto alle rampicanti, dai fiori per il balcone ai bonsai, dalle piante carnivore agli alberi da frutto.

Sui banchi ci saranno anche rizomi, sementi e bulbi autoprodotti, oltre a cosmetici naturali, oli essenziali, attrezzature per il giardinaggio, concimi, artigianato, abbigliamento in tessuti naturali, arredi da interno e da esterno.

Gli eventi della fiera dei fiori di Firenze

Come ogni anno, accanto alla mostra mercato di piante e fiori d’autunno, il giardino dell’Orticoltura di Firenze sarà animato da tanti eventi, tra venerdì 29 settembre e domenica 1° ottobre. Il Tepidario del Roster, la suggestiva serra ottocentesca, ospiterà per tutta la durata della manifestazione l’opera immersiva “Cocoon” di Sara Del Bene. Gli appassionati, sabato, potranno partecipare anche a “corsi in pillole” per approfondire con mini-lezioni tematiche di un’ora la coltivazione delle orchidee e delle piante acidofile. Ci saranno poi presentazioni di libri, concerti sotto la loggetta Bondi (sabato ore 12) e passeggiate alla scoperta del giardino dell’Orticoltura (sabato ore 16 e 17, domenica alle 10 e alle 12).

Spazio inoltre ai laboratori per bambini, come l’artigianato con intrecci vegetali (venerdì ore 16.30), l’acquerello botanico (sabato ore 10.30) e le creazioni con i fiori (domenica ore 16 e 17.30), e ai workshop per i grandi con l’erbario creativo di Marta Scalvi. Tutte le iniziative sono gratuite, ma per gli adulti è necessario diventare soci della Società Toscana di Orticultura: la tessera annuale costa 20 euro e prevede lo sconto del 10% per gli acquisti fatti alle mostre mercato di piante e fiori organizzate dall’associazione in Toscana.

Gli orari e i prossimi appuntamenti

La mostra mercato dei fiori al giardino dell’Orticoltura di Firenze è aperta venerdì 29, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre 2023 con orario 9.00-19.30. L’accesso è da via Vittorio Emanuele II n° 4 e da Via Bolognese 17. Per informazioni e programma completo: mail [email protected], telefono 3349909642, sito www.societatoscanaorticultura.it. La prossima mostra di piante e fiori in Toscana sarà organizzata a Siena sabato 7 e domenica 8 ottobre nei giardini della Fontana di San Prospero.