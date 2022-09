Mostra dei fiori 2022 a Firenze: colori d’autunno al giardino dell’Orticoltura

Pubblicità

Se siete amanti della natura in ogni suo aspetto, dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 fate capolino alla mostra-mercato di piante e fiori di Firenze, appuntamento d’autunno imperdibile per chi ha il pollice verde, ospitato nel giardino dell’Orticoltura (via Vittorio Emanuele II, 4 – via Bolognese, 17). Dopo il successo primaverile, l’evento a cura della Società Toscana di Orticoltura si ripete per tre giorni, nel secondo weekend autunnale, con orario continuato dalle ore 09:00 alle ore 19:00.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza e gratuita, ospita oltre 75 espositori e vivaisti specializzati nel settore del florovivaismo, dell’orticoltura, della frutticoltura, della conservazione di semi, dell’arredo esterno e da giardino, editoria e accessori.

Autunno 2022: mostra dei fiori a Firenze, tutti gli eventi in programma

L’inaugurazione della mostra dei fiori di questo autunno 2022 al giardino dell’Orticoltura di Firenze, sarà venerdì 30 settembre, alle ore 09:00, all’ingresso del parco in via Vittorio Emanuele II. Dalle ore 17:30 alle ore 18:30, con partenza dalla Loggetta Bondi, si terrà poi la passeggiata storica alla scoperta di questo scrigno verde con la paesaggista Elia Renzi; in alternativa, nel medesimo orario ma al Tepidarium Roster, si potrà prendere parte all’inaugurazione dell’installazione artistica “Cocoon” di Sara Del Bene Well-Being ART Work.

Si prosegue sabato 1 ottobre al Tepidarium Roster (ore 09:30-13:30) con la conferenza “Vivaismo sostenibile”, in collaborazione con Anci Toscana. Il laboratorio “Attivi&Creativi” si svolgerà invece nella medesima giornata, ma dalle ore 16:30 alle ore 18:30 al Tepidarium Roster, con Sara Del Bene per il Progetto “Innesti” – Orti del Malcantone. La mostra dei fiori propone poi domenica 2 ottobre, dalle ore 16:30 alle ore 18:00, i laboratori didattici per bambini e famiglie “Terra: fertilità per la nutrizione del pianeta”, in collaborazione con Rete della Cultura Scientifica.

E infine, in entrambe le giornate di sabato 1 e domenica 2 ottobre, alla Loggetta Bondi (ore 10:30 – 11:30 / 11:30 – 12:30) si terrà il laboratorio per bambini e famiglie “I mille colori delle piante”, in collaborazione con Amici dei Musei Fiorentini Didattica.

Fiori non solo a Firenze: l’edizione autunnale di “Siena in Fiore”

Le sorprese non finiscono qui per questo autunno: sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022, con orario continuato 9.00-19.00 si terrà infatti l’edizione autunnale di “Siena in Fiore” – mostra-mercato di piante e fiori sempre a cura della Società Toscana di Orticultura presso i giardini della Fontana di San Prospero. La manifestazione sarà a ingresso gratuito.

La mostra-mercato verrà affiancata, anche in questo caso, da un programma culturale composto da laboratori, incontri, visite guidate e conferenze, tutti eventi aperti alla cittadinanza e organizzati in collaborazione con le realtà del territorio. L’iniziativa ospiterà oltre 35 espositori e vivaisti specializzati nel settore del florovivaismo, dell’orticoltura, della frutticoltura, della conservazione di semi, dell’arredo esterno e da giardino, editoria e accessori.

Contatti utili

Tel. 055/20066237 | Cell. 334/9909642 (martedì e venerdì). Per eventuali cambi di programma o ulteriori informazioni riguardo alla mostra-mercato di fiori e piante al giardino dell’Orticoltura potete consultare anche il sito ufficiale dell’evento.