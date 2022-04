Mostra dei fiori 2022 a Firenze, nel giardino dell’Orticoltura

Torna come ogni anno la consueta mostra dei fiori a Firenze: il coloratissimo appuntamento negli spazi del Giardino dell’Orticoltura si terrà dal 23 aprile al 1° maggio 2022, due giorni in anticipo rispetto alla tradizione. Tantissime specie differenti di fiori, piante, articoli da giardinaggio e molto altro per passare una giornata di sole immersi nella natura, senza uscire dalla città.

La mostra dei fiori di Firenze al Giardino dell’Orticoltura: l’edizione 2022

Dopo la sua edizione autunnale tenutasi il 1° weekend di ottobre, la mostra dei fiori a Firenze organizzata dalla Società Toscana di Orticultura torna per la primavera 2022. Nove giorni in cui tantissimi espositori da ogni parte d’Italia presenteranno i loro tesori e le piante più belle. Alla mostra dei fiori negli spazi del Giardino dell’Orticoltura si potranno trovare dalle piante ornamentali a quelle da orto, dai cactus alle specie rare di peperoncino e poi le erbacee perenni, le piante da frutto, le rose più belle. Insomma, un tripudio di colori e profumi tutto da scoprire e visitare, come sempre, gratuitamente.

L’iniziativa della mostra di fiori a Firenze negli spazi del Giardino dell’Orticoltura è una delle più antiche nella città di Firenze. Un’occasione unica per arricchire la propria collezione di “gemme verdi”, conoscere nuove tipologie di piante, parlare con gli esperti e molto altro. Saranno infatti organizzate attività parallele alla mostra dei fiori, come workshop, corsi, laboratori e approfondimenti che verranno annunciati a breve sul sito ufficiale.

Le altre mostre dei fiori in Toscana durante la primavera

La mostra-mercato dei fiori organizzata dalla Società Toscana di Orticultura si sposterà poi da Firenze a Siena per il fine settimana del 6-7-8 maggio 2022, negli spazi dei Giardini della Fontana di S. Prospero per poi continuare il suo giro della regione. Sabato 14 e domenica 15 maggio farà tappa a Greve in Chianti (Firenze), il weekend successivo ad Arezzo in piazza Sant’Agostino, fino ad arrivare all’Isola d’Elba durante il Ponte della Repubblica, da mercoledì 1° a domenica 5 giugno, nel viale delle Ghiaie di Portofferaio.