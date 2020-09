Musei gratis a Firenze per tutti i residenti della Città metropolitana il 6 settembre 2020, con la Domenica metropolitana. Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, Museo Stefano Bardini, Museo Novecento, Santa Maria Novella, Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine, Forte Belvedere e la novità di Torre San Niccolò, questi i luoghi della cultura a disposizione gratuitamente per tutti i residenti nei comuni della Città metropolitana.

Musei aperti gratis a Firenze, gli orari del 6 settembre

Palazzo Vecchio, Museo Bardini, Museo Novecento e Forte Belvedere saranno aperti dalle ore 15 alle ore 20; Santa Maria Novella e Cappella Brancacci dalle ore 13 alle ore 17; Palazzo Medici Riccardi dalle ore 10.30 alle ore 18.30, e qui sarà possibile visitare non solo il museo ma anche la mostra Peterson – Lavine. Come as you are Kurt Cobain and the Grunge Revolution. La Torre di San Niccolò sarà infine aperta al pubblico dalle ore 16 alle ore 19.

Domenica metropolitana a Firenze, 6 settembre prenotazione obbligatoria

Ma attenzione, non basterà presentarsi alla cassa dei musei dimostrando la propria residenza: visto il perdurare dell’emergenza sanitaria e l’obbligo di applicare protocolli di sicurezza, è necessario prenotare la visita. Per i Musei Civici Fiorentini bisogna scrivere a info@muse.comune.fi.it (indicando nome, cognome, orario desiderato) o chiamare il numero 055 2768224 (servizio attivo dal lunedì al sabato h. 9.30-15.00), mentre per Palazzo Medici Riccardi i contatti sono info@palazzomediciriccardi.it (indicando nome, cognome, orario desiderato) o il numero 055 2760552 (servizio attivo dal lunedì al sabato h. 9.00-13.30).

Famiglie con bambini, la visita guidata al museo è gratis

Molte anche le opportunità di visite guidate gratuite nei musei per famiglie con bambini dai 4 anni in su (sempre riservate ai residenti nella Città metropolitana di Firenze). Dalla vita alla corte dei signori di Firenze, in Palazzo Vecchio, alla scoperta della collezione del Museo Novecento, dal viaggio nel complesso di Santa Maria Novella all’inattesa vista dall’alto della Torre san Niccolò. Per una domenica speciale e a costo zero. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria.