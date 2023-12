Natale a Campo di Marte 2023: l’8 dicembre mercato allo stadio

- Pubblicità -

Torna un classico del ponte dell’Immacolata: venerdì 8 dicembre 2023 si svolge il grande mercato straordinario intorno allo stadio di Firenze, “Natale a Campo di Marte”. L’iniziativa è promossa da Anva, l’associazione nazionale del commercio su area pubblica, e da Confesercenti Firenze. Un’occasione per trovare idee regalo e addobbi per l’albero, curiosare tra le bancarelle, assaporare street food e “mettere nel sacco” qualche occasione.

I banchi del mercato allo stadio: Natale a Campo di Marte l’8 dicembre 2023

Per tutta la giornata dell’8 dicembre 220 banchi dei mercati rionali di Firenze e provincia prendono posto nella zona dello stadio Artemio Franchi, in viale Paoli e viale Fanti, che per l’occasione saranno chiusi al traffico. L’orario va dalle 8.00 alle 20.00. Tra gli stand del grande mercato natalizio si potrà trovare proprio di tutto: gli ambulanti proporranno dall’abbigliamento alle calzature, dall’intimo agli accessori, dal cibo agli accessori per la casa.

La fiera natalizia e Rionalissima

La manifestazione “Natale a Campo di Marte 2023” viene organizzate da oltre 10 anni dalle stesse sigle di categoria che promuovono Rionalissima, il mercato straordinario sempre intorno allo stadio che si svolge ogni anno in autunno. Ma questo fine settimana saranno tanti gli appuntamenti per lo shopping, in vista delle feste: qui gli altri mercatini di Natale in programma a Firenze.