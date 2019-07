La pioggia di ieri sera ha fatto saltare il concerto di Nicola Piovani a Firenze, in piazza Santissima Annunziata, e dunque dato il via alle procedure per ottenere il rimborso del biglietto.

Piovani dirige Piovani, concerto annullato

Il concerto era programmato per la serata di lunedì 15 luglio nell’ambito di Musart Festival.

Da programma, il compositore premio Oscar avrebbe dovuto dirigere l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino per un concerto dedicato alle sue colonne sonore più famose.

La pioggia, però, ha rovinato la festa. Nell’impossibilità di recuperare (quanto meno a breve) il concerto, gli organizzatori hanno comunicato le modalità per richiedere il rimborso del biglietto.

Nicola Piovani a Firenze, come richiedere il rimborso del biglietto

Le richieste di rimborso del biglietto per Nicola Piovani potranno essere effettuate rivolgendosi direttamente al punto vendita in cui si è acquistato il titolo d’ingresso. Oppure, in caso di acquisti online, si può scrivere all’indirizzo email dal quale è arrivata la conferma dell’acquisto.

Per farlo c’è tempo fino al 23 luglio. Maggiori informazioni sul sito di BitConcerti.