Piazza Santissima Annunziata, uno dei luoghi più suggestivi del centro storico, torna a vivere la musica d’estate con il Musart Festival Firenze: l’edizione 2019 è in programma dal 13 al 24 luglio e questa volta con qualche novità in più. La line-up, come sempre, è di altissimo livello.

Gli ospiti del Musart festival

Inaugura la kermesse lo spettacolo “Roberto Bolle & Friends” il 13 luglio. Poi un trittico di eventi in chiave orchestrale: Nicola Piovani, il compositore premio Oscar che il 15 luglio dirigerà l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino nell’esecuzione dei suoi brani più noti. Francesco De Gregori propone un concerto di greatest hits accompagnato da un’orchestra di quaranta elementi (il 16 luglio). E ancora, lo spettacolo “Rock the opera” con rivisitazioni in chiave orchestrale dei grandi classici di Pink Floyd, Deep Purple, Queen e Led Zeppelin, in scena mercoledì 17 luglio.

Il giorno successivo, giovedì 18 luglio, l’ex chitarrista dei Genesis Steve Hackett arriva al Musart Festival Firenze, mentre Caetano Veloso suona in piazza Santissima Annunziata venerdì 19 luglio. Sabato 20 luglio tocca a Loreena McKennitt, voce della tradizione musicale celtica e irlandese. Il Gran concerto della Barriera è invece l’evento speciale dedicato al mondo della serie tv Game of Thrones, per la prima volta in Italia il 22 luglio.

Reunion inattesa, per una sera soltanto, quella dei Perigeo, band simbolo del progressive rock italiano anni Settanta. Ultima (e unica?) occasione per vederli dal vivo, il 23 luglio. Chiude il programma del Musart Festival Firenze 2019, il suggestivo concerto all’alba di Danilo Rea, alle 4.45 del 24 luglio nel Chiostro degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti.

Il programma di visite ed eventi per il Musart festival 2019

Tra le sorprese di questa edizione, la possibilità di visitare gratuitamente 3 spazi vicino a piazza Santissima Annunziata dove si svolgeranno oltre 30 eventi: l’ex tipografia dell’Istituto Geografico Militare, il Chiostro di Levante della Facoltà di Lettere e piazza Brunelleschi trasformata in foyer. Da non perdere la mostra fotografica “Because the night”, dedicata ai grandi concerti che si sono svolti a Firenze dal 1999 al 2009, con le fotografie degli archivi di Press Photo, Tania Bucci e Marco Borrelli, curata da Edoardo Zucchetti.

Nell’ex tipografia dell’Istituto militare (via Cesare Battisti 12), in occasione del Musart Festival, sono in programma anche concerti gratuiti (su prenotazione) per la rassegna “E adesso tocca a me”: dal 15 al 19 luglio 5 esibizioni soliste con Redi Hasa, Jimmy Villotti, Carlo Guaitoli, Giuseppe Scarpato e Anthony Sidney.

Nel chiostro di Levante della Facoltà di Lettere dal 15 al 23 luglio sono protagonisti invece i documentari di Sky Arte sui cantautori italiani (ore 20.00) e gli incontri a cura di Stefano Senardi “E che bello il mio tempo”, per ripercorrere i concerti e i grandi eventi musicali del passato grazie al racconto di promoter e di chi ha lavorato dietro le quinte (ore 18.30, ingresso gratuito).