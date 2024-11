Open day 2024 del Four Seasons Firenze nel giardino della Gheradesca

- Pubblicità -

Uno speciale mercatino di Natale dentro un “parco segreto”: l’hotel Four Seasons di Firenze spalanca alla città le porte del giardino della Gherardesca per l’Open day 2024. Una consuetudine in vista delle feste. Si tratta di un evento solidale, il cui ricavato andrà a sostenere due associazioni del territorio. Quest’anno l’appuntamento è fissato per domenica 15 dicembre.

Il programma dell’Open Day 2024 del Four Seasons nel giardino della Gheradesca

Domenica 15 dicembre 2024, dalle ore 10 alle 16, il giardino della Gherardesca, uno dei più grandi giardini privati nel centro storico di Firenze, ospiterà il vivace market che vedrà protagoniste proposte gourmet dalle migliori realtà locali, tra produttori e ristoranti, grazie all’ospitalità del Four Seasons.

- Pubblicità -

In programma anche momenti di intrattenimento per famiglie e ad animare la giornata ci sarà Radio Toscana con la sua musica. Si tratta ormai di una tradizione consolidata promossa dall’albergo di lusso per un fine benefico. L’ingresso prevede una donazione minima di 1 euro e il ricavato andrà in favore di Trisomia21, associazione impegnata nel supporto all’inclusione di persone con sindrome di Down, e di Contesto Ets, cooperativa sociale che opere nell’ambito della disabilità e dell’inclusione.

L’Open day è un’occasione unica per varcare i cancelli del giardino della Gheradesca, un’area verde tra piazzale Donatello e via Capponi, strutturata secondo il gusto romantico ottocentesco, che di norma non è aperto alle visite, ma solo per i clienti dell’hotel.

- Pubblicità -

Gli altri eventi del Four Seasons

Oltre all’Open day 2024, il Four Seasons di Firenze ha annunciato il suo programma in vista del Natale. Tra gli eventi la cena benefica a base di tartufo “The Reds & the White” nella lobby di Palazzo della Gherardesca la sera dell’8 dicembre, i cenoni della vigilia di Natale e del veglione di San Silvestro e i bruch di Natale e Capodanno. Iniziative non proprio per tutte le tasche, visto anche la cucina stellata del ristorante Il Palagio: la cena benefica costa 225 euro a testa, i brunch dai 150 ai 180 euro, le cene delle feste da 190 a 380 euro.