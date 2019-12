C’è la pista di pattinaggio sul ghiaccio più lunga d’Europa (a due passi dal centro di Firenze) e quella dove sperimentare una sorta di “bowling on ice”, senza dimenticare un debutto gelato in periferia. La stagione invernale 2019-2020 riserva conferme e sorprese in città per chi si vuole cimentare con questa disciplina glaciale, anche in notturna.

Ecco quindi dove pattinare sul ghiaccio a Firenze, dalle novità alla Fortezza da Basso e a Novoli, fino alla conferma delle due piste nel giardino dell’ex Obihall.

Florence Ice Village, pista di pattinaggio sul ghiaccio alla Fortezza da Basso

È la grande novità dell’anno: nei giardini della Fortezza da Basso intorno alla vasca del Poggi, che i fiorentini chiamano “Lago dei cigni” è arrivata la pista di pattinaggio sul ghiaccio più lunga d’Europa del Florence Ice Village. Si tratta di un anello gelato da record che corre tutto intorno alla fontana per 320 metri totali. In più un villaggio di Natale con stand per fare shopping e gustare i tipici cibi invernali, oltre alla Casa di Babbo Natale per i più piccoli curata dalla Compagnia di Babbo Natale con un viaggio immersivo nelle atmosfere delle feste.

In programma poi tanti eventi, musica con Radio Bruno, animazione per bambini e il brindisi di fine anno la notte di San Silvestro: il giardino della Fortezza con la sua pista di pattinaggio è infatti una delle 20 piazze di Firenze dove festeggiare il Capodanno 2020.

Florence Ice Village

Date: dal 6 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020

Dove: vasca della Fortezza da Basso di Firenze (piazza Oriana Fallaci)

Segni particolari: la più lunga d’Europa

Firenze Winter Park, la doppia pista di pattinaggio e le “scuole sul ghiaccio”

Dall’altra parte della città, torna per l’ottava edizione, la doppia pista di pattinaggio del Firenze Winter Park, nel giardino vicino al Tuscany Hall: una grande da 18 metri per 38 e una più piccola da 10 metri per 20 riservata a chi è alle prime armi, ai più piccoli e per provare l’ice stock, una disciplina invernale simile al curling.

Entrambe le piste sono coperte da una tensostruttura per pattinare anche quando è brutto tempo e ospitano due scuole fiorentine di pattinaggio sul ghiaccio. Questo villaggio invernale ospita inoltre “Il rifugio” una baita-ristorante dove pranzare, cenare o fare merenda. Tutti i dettagli e gli orari nel nostro approfondimento sul Firenze Winter Park 2019.

Firenze Winter Park

Date: dal 20 novembre 2019 al 23 febbraio 2020

Dove: giardini del Tuscany Hall (lungarno Aldo Moro, Firenze sud)

Segni particolari: 2 piste al coperto

La pista di pattinaggio sul ghiaccio nel quartiere San Donato di Novoli

Quest’anno spunta una nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio anche a Novoli, alla periferia di Firenze, dentro il quartiere San Donato. La novità on ice si trova in piazza Ugo di Toscana, nel cuore del grande isolato compreso tra viale Guidoni, via Forlanini e via di Novoli che ospita abitazioni, centro commerciale e polo universitario.

In piazza è previsto anche un programma di iniziative gratuite come il concerto di Natale (domenica 22 dicembre ore 18.00), rap con ragazzi da tutta la città (23 dicembre), la tombola delle mamme (24 dicembre), laboratori per bambini (28 dicembre), senza dimenticare il brindisi di Capodanno intorno alla pista di pattinaggio (31 dicembre) e l’arrivo della Befana con dolciumi per tutti i bimbi il 6 gennaio. Inoltre nel vicino centro commerciale San Donato, continua il mercatino di Natale con 30 casette.

Pista di pattinaggio nel quartiere San Donato

Date: dal 7 dicembre 2019 al 2 febbraio 2020

Dove: piazza Ugo di Toscana (Novoli)

Segni particolari: eventi per le famiglie