Tre mesi da passare “on ice” sulla riva dell’Arno. Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, torna la doppia pista di pattinaggio sul ghiaccio del Firenze Winter Park, nell’area vicino al Tuscany Hall, con eventi, lezioni per imparare a sfrecciare sui pattini e anche un ristorante-rifiugio come in alta montagna.

Le date 2019-2020 per pattinare

Il Firenze Winter Park ha spalancato i battenti mercoledì 20 novembre 2019 e rimarrà aperto per pattinare sul ghiaccio fino a domenica 23 febbraio 2020, ogni weekend (dal venerdì pomeriggio a domenica) e tutti i giorni durante il periodo natalizio, tra il 21 dicembre e l’Epifania. Si tratta dell’ottava edizione per questo villaggio invernale allestito nello spazio all’aperto sul lungarno Aldo Moro.

La doppia pista di pattinaggio sul ghiaccio di Firenze (e la scuola)

A disposizione ci sono due piste di pattinaggio sul ghiaccio, entrambe coperte: quella principale, grande 18 metri per 38, e quella più piccola (10 metri per 20) che è pensata per i bambini o per chi è alle prime armi e dove si possono anche appendere al chiodo i pattini per provare l’ice stock, una disciplina sportiva che fa parte della “famiglia” del curling e assomiglia molto a un gioco delle bocce on ice.

Chi non possiede pattini per il ghiaccio può noleggiarli sul posto, mentre i principianti o i bimbi piccoli hanno la possibilità di usare dei “tutor” speciali a forma di pinguino e delfino, a cui appoggiasi per muovere i primi passi sulla pista.

Confermata anche quest’anno, all’interno del Firenze Winter Park, l’attività della scuola di pattinaggio su ghiaccio con lezioni per tutte le età di diversi stili (artistico, freestyle) e anche con una squadra di hockey. Quest’anno alla società sportiva Il Giglio Bianco si affianca il Pino Florence Skating.

Il Rifugio, un ristorante di alta quota

In riva all’Arno torna anche una baita di alta montagna: nell’area del Firenze Winter Park è presente “Il Rifugio”, un ristorante dove gustare i piatti toscani e anche la pizza. Sul menù inoltre torte, cioccolata calda e vin brulé per fare una merenda dopo una bella pattinata.

Gli orari del Firenze Winter Park e i prezzi

Il Firenze Winter park è aperto con le sue piste di pattinaggio tutti i weekend, il venerdì dalle 15.00 alle una di notte, sabato con orario 10.30 – 1.00, domenica e festivi dalle 10.30 alle 24.00. Dal 21 dicembre al 6 gennaio poi apertura straordinaria tutti i giorni della settimana, dalle 10.30 alle 24.00 (venerdì, sabato e domenica fino alle una di notte).

Questi infine i prezzi di ingresso per un turno sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio: 6 euro il venerdì (5 euro, compreso il noleggio dei pattini, per bambini più bassi di un metro e mezzo), sabato, domenica e festivi 8 euro (7 euro per i bambini, compresi i pattini). L’ultimo turno della giornata costa 1 euro in meno rispetto al biglietto intero e comprende noleggio pattini, che negli altri casi costa 2 euro. Tutte le informazioni sul sito del Winter park fiorentino.