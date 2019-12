È la nuova pista di pattinaggio di Firenze: un percorso sul ghiaccio da record tutto intorno alla vasca dei giardini della Fortezza da Basso per un tracciato di 300 metri, il più lungo d’Europa. . Il Florence Ice Village è la novità delle feste 2019, ma rimarrà attivo anche nei primi mesi del 2020, dopo il passaggio della Befana con i suoi 1500 metri quadrati di “anello gelato”. In più, vicino alla fontana del Poggi, anche da un villaggio di Natale con iniziative, mercatini, artigianato e stand gastronomici

Pista di pattinaggio sul ghiaccio alla Fortezza di Firenze, gli orari

Sarà possibile pattinare sul ghiaccio sul tracciato circolare che corre intorno al cosiddetto “Lago dei cigni” ben oltre carnevale: il villaggio resterà aperto fino al 29 febbraio 2020, tutti i giorni con orario 10.00 – 24.00. In programma inoltre molti eventi, dall’animazione per i più piccoli fino al brindisi di Capodanno “on ice”.

Sempre nel giardino di piazza Oriana Fallaci ha preso posto l’area curata dalla Compagnia di Babbo Natale, associazione fiorentina che opera per aiutare i più deboli: 200 metri quadrati con un videomapping lungo 20 minuti che consente a grandi e piccoli di immergersi tra elfi, renne e l’atmosfera magica della Casa di Babbo Natale Experience.

Florence Ice Village, i prezzi (e il compleanno sul ghiaccio)

Per “sfrecciare” sulla pista del ghiaccio nei giardini della Fortezza da Basso è possibile portare i propri pattini oppure noleggiarli direttamente al Florence Ice Village al costo di 2 euro. I prezzi di accesso sono di 8 euro la prima ora, 5 la seconda, mentre i bambini sotto i 10 anni hanno diritto al biglietto ridotto (6 euro). Sono previsti anche sconti e promozioni per gruppi e per chi organizza feste di compleanno sul ghiaccio.

Questo tracciato circolare è una delle 3 piste di pattinaggio sul ghiaccio attive a Firenze durante l’inverno (qui i dettagli).

Il progetto per piazza Oriana Fallaci e i giardini della Fortezza

Il progetto del Florence Ice Village, con la sua pista di pattinaggio sul ghiaccio, si inserisce nel percorso di rinascita del giardino della Fortezza da Basso e di piazza Oriana Fallaci, grazie all’iniziativa dell’associazione “Un fiore per la Fortezza”, Sicrea, Confartigianato Firenze e Promorec. Aggiornamenti ed eventi sulla pagina Facebook della manifestazione.