Alla periferia di Firenze spuntano le prime bancarelle addobbate per le feste: da sabato 16 novembre 2019 prende il via il mercatino di Natale del centro commerciale San Donato, nel quartiere di Novoli.

Le date 2019 – 2020

A rendere vivo questo spazio, gli stand di una trentina di espositori provenienti da tutta Italia che propongono idee regalo, decorazioni natalizie, statuine e presepi tradizionali, cuscini cuciti a mano, bigiotteria, composizioni floreali, dolciumi, cioccolato, prodotti gastronomici tipici dalla Toscana e dalla Puglia e molto altro ancora.

Le bancarelle rimarranno nella piazza del centro polifunzionale all’angolo tra via di Novoli e via Forlanini (fermata “San Donato” della linea 2 della tramvia) fino al 6 gennaio 2020 e sono aperte tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 19.00.

Eventi per il mercatino di Natale nel centro commerciale San Donato (Novoli – Firenze)

In programma anche una serie di iniziative per grandi e piccoli, tra queste i canti del coro Animae Voces domenica 24 novembre dalle ore 16.00 in poi, mentre nel pomeriggio di venerdì 6 dicembre spazio alle esibizioni della Musical Max Ballet Academy. A Firenze, peri il mercatino del centro commerciale San Donato arriverà – un po’ in anticipo rispetto alla sua consueta tabella di marcia – anche Babbo Natale: l’appuntamento per tutti i bambini è fissato sabato 21 dicembre.

L’iniziativa è organizzata dal Quartiere San Donato. “Questo luogo si conferma sempre più un luogo di estrema vitalità – dice il presidente dell’Immobiliare Novoli, Giovanni Lazzari -. Complice la tramvia, che ci rende comodamente raggiungibili, sono sempre di più i fiorentini che, pur abitando in zone diverse, scelgono San Donato per il loro tempo libero. Qui infatti c’è tutto quel che serve per trascorrere una giornata perfetta, tra shopping, divertimento e wellness”.

In arrivo anche altri appuntamenti di shopping in diverse zone della città, in questo articolo tutte le date dei mercatini natalizi fiorentini.