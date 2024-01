Orari e ospiti del primo corso del Carnevale di Viareggio 2024

- Pubblicità -

Si avvicina il primo corso del Carnevale di Viareggio 2024, in programma sabato 3 febbraio con la sfilata dei carri allegorici e il gran finale dei fuochi d’artificio. Si tratta della prima delle 6 date di un lungo mese di parate in maschera, tra coriandoli e sorprese. Protagoniste indiscusse le 23 creazioni allegoriche che si metteranno in mostra sui viali a mare: giganti di cartapesta, mascherate di gruppo e singole. Al via anche le feste nei rioni, che animeranno la cittadina versiliese con musica, danze e gli immancabili piatti della tradizione. Negli hotel intanto si registra il tutto esaurito per questa sfilata inaugurale. Vediamo allora gli orari, gli ospiti e i dettagli sulla diretta tv del primo corso mascherato del Carnevale di Viareggio.

Gli eventi che precedono la sfilata

L’apertura del mese del Carnevale porta tanti eventi collaterali a Viareggio come feste rionali e iniziative culturali. Durante la mattinata di sabato 3 febbraio, dalle 9 alle 13, sarà aperto il Museo del Carnevale di Viareggio e l’Espace Gilbert anche con una visita guidata in programma alle 10.30 (per info e prenotazioni 342 9207959). Qui, sempre sabato, si apre la mostra dedicata a Sergio Staino che propone studi, bozzetti e vignette del padre di “Bobo”, scomparso lo scorso ottobre.

Il programma del primo corso di Viareggio 2024 e a che ora sono i fuochi d’artificio?

- Pubblicità -

L’orario della cerimonia di apertura è fissato alle 15, mentre la sfilata vera e propria partirà alle 16 dopo il tradizionale alzabandiera e i tre colpi di cannone. Ospite d’onore sarà la coppia formata da Myrta Merlino e Marco Tardelli. L’animazione e l’intrattenimento che precede l’inizio di questo primo corso mascherato del Carnevale di Viareggio 2024 sarà a cura degli speaker e dei dj di radio M2O, che anche quest’anno avrà un proprio carro fuori concorso. Al termine della parata, intorno alle 19, sono previsti i fuochi d’artificio: un grande spettacolo pirotecnico sull’arenile di piazza Mazzini. L’ingresso alla sfilata è a pagamento: in questo articolo i dettagli su tutte le date del Carnevale di Viareggio.

Le feste del rione Vecchia Viareggio

Dopo il primo corso mascherato del Carnevale 2024, la festa continuerà nel rione Vecchia Viareggio, tra via Regia e piazza Santa Maria. Dalle 19.30 cucine aperte per assaporare i piatti della tradizione viareggina all’ombra della Torre Matilde: in piazza Santa Marina stand gastronomici e musica live. E poi balli in strada, con la discoteca all’aperto in piazza Manzoni. L’ingresso è per le feste rionali è libero.

La diretta tv del corso mascherato di Viareggio: dove vedere il Carnevale in tv

- Pubblicità -

Il primo corso mascherato non sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3, che invece seguirà con la Tgr la sfilata del martedì grasso (13 febbraio). Per vedere lo spettacolo dei carri di Viareggio non resta che sintonizzarsi sulle emittenti regionali: Noi tv ancora non ha ufficializzato la sua programmazione, mentre 50 Canale (tasto 18 del telecomando in tutta la Toscana) proporrà in differita la sfilata del 3 febbraio, a partire dalle ore 22.30.