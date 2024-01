Eventi Carnevale Firenze 2024: date, feste, programma delle sfilate

- Pubblicità -

Il Carnevale a Firenze, in questo 2024, ha in serbo eventi per grandi e bambini, sfilate in centro e nei dintorni con un lungo programma di date per fare festa, rigorosamente in maschera. Il via ufficiale a costumi, coriandoli e stelle filanti è domenica 28 gennaio, mentre il Martedì grasso è fissato il 13 febbraio. Ci sono però appuntamenti che sono partiti in anticipo e iniziative che continueranno anche nei giorni successivi al Martedì grasso. Vediamo allora i principali eventi (articolo in aggiornamento).

Sfilata del Carnevale di Firenze 2024: percorso in centro

Un percorso nel centro di Firenze, da piazza Santa Maria Novella a piazza della Signoria, gruppi mascherati e il premio per il miglior costume: è questo il programma del carnevale fiorentino 2024 che torna dopo la pausa per la pandemia e l’annullamento dell’anno scorso. La parata, in programma domenica 28 gennaio dalle 15 alle 18, sarà capitanata da Burlamacco e Ondina, le maschere simbolo del Carnevale di Viareggio, insieme al nostrano Stenterello. E poi animazione, musica e il premio per la migliore maschera, realizzato dalla bottega orafa di Paolo Penko. Accanto alla sfilata anche il Gran Galà e il Gran Ballo in Palazzo Vecchio sabato 27 gennaio. Qui i dettagli sul Carnevale di Firenze.

- Pubblicità -

Carnevale di pace a San Donato (Novoli)

Alla periferia di Firenze, una delle date più attese per il Carnevale 2024 è la sfilata in maschera a Novoli, in programma il 4 febbraio tra il parco San Donato e la piazza interna del centro commerciale. L’appuntamento è alle ore 14.30 con la partenza della parata dal giardino accompagnata da musiche e danze. Il Carnevale della pace prosegue nel centro commerciale alle 16 con la presentazione e le esibizioni delle diverse associazioni.

- Pubblicità -

Altre date del Carnevale nel Quartiere 5 di Firenze: gli eventi in programma

Nel Quartiere 5 di Firenze si svolgono tante feste per bambini in occasione del Carnevale 2024, ecco i principali eventi in programma:

sabato 3 febbraio 2024

Carnevale dei Borghi, al giardino diSan Piero a Quaracchi dalle ore 15

Carnevale dei Borghi, al giardino diSan Piero a Quaracchi dalle ore 15 sabato 10 febbraio 2024

festa di Carnevale in piazza Morandi, dalle ore 15

festa di Carnevale in piazza Morandi, dalle ore 15 sabato 10 febbraio 2024

festa di Carnevale nel giardino di via Allori, dalle ore 15



Eventi per bambini al Parco Pazzagli

Per le famiglie con bambini, a Firenze sud, ormai è un appuntamento fisso il Carnevale ecorinascimentale del Parco d’arte Enzo Pazzagli che per 5 weekend, ogni domenica pomeriggio, propone laboratori creativi, animazione con spettacoli di magia e clown e concorso delle maschere più belle. Appuntamento il 28 gennaio, il 4, 11, 18 e 25 febbraio 2024 dalle ore 15. Ingresso su prenotazione: WhatsApp al 3477335332. Programma e costi sul sito di Ecorinascimento.

- Pubblicità -

Il paese dei balocchi di Sesto Fiorentino

Nella piana di Firenze in questo 2024 si rinnova l’appuntamento con il Carnevale di Sesto Fiorentino, un programma di eventi intitolato “Il Paese dei Balocchi“. Domenica 28 gennaio e il 4 febbraio, nel pomeriggio animazione in piazza Vittorio Veneto e alle 16.30 sfilate delle maschere con la premiazioni delle più belle. Il 13 febbraio poi costumi e dj set in piazza Vittorio Veneto dalle 16.30 alle 19 per festeggiare il Martedì grasso. Programma dettagliato sul sito della Proloco.

Eventi nei dintorni: Carnevale 2024 di San Mauro a Signa

La 56esima edizione del Carnevale di San Mauro, frazione di Signa, è in programma per tre domeniche consecutive: 28 gennaio, 4 e 11 febbraio 2024. Il piazzale davanti alla chiesa parrocchiale e le vie del paese vengono invase dai carri allegorici realizzati dai volontari, da maschere e coriandoli. I corsi partono alle 14.30 e saranno in funzione anche due trenini turistici per accompagnare bambini e famiglie in giro per le strade cittadine, oltre a stand gastronomici e bancarelle. L’ingresso al Carnevale di San Mauro è gratuito, ma è possibile lasciare un’offerta per sostenere i costi della manifestazione. Informazioni sul sito della Proloco.

Carnevale Mugellano

Coriandoli, maschere e carri allegorici hanno debuttato a Borgo San Lorenzo già domenica 21 gennaio per il Carnevale Mugellano 2024 che continua in queste date: 28 gennaio, 4 e 11 febbraio. La manifestazione, che negli anni Ottanta crebbe fino a diventare il secondo carnevale della Toscana dopo quello di Viareggio, anima piazza Dante con la sfilata dei carri allegorici in carta pesta (dalle ore 14.30). In più dalle ore 11 aprono gli stand gastronomici della Festa del tortello e della ficattola. Per il Martedì grasso le sfilate saranno al Centro giovanile. L’ingresso è gratuito.

Carnevale dei bambini a Vitolini

Sempre nei dintorni di Firenze, Vitolini – frazione di Vinci – organizza il Carnevale dei bambini 2024 con la sfilata dei carri allegorici e giochi in piazza tra cui la tradizionale pentolaccia. Gli eventi della 37esima edizione si svolgono ogni domenica dal 21 gennaio all’11 febbraio 2024, con partenza alle ore 14.30. L’ingresso è libero.

La redazione non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma decisi dagli organizzatori