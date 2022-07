Renai Beer Festival 2022: il programma della festa della birra

È tutto pronto per la partenza di Renai Beer Festival 2022, la festa della birra che dura un mese e che si svolge al Parco dei Renai a Signa, in provincia di Firenze. Dopo la conclusione del Campi Beer Festival 2022, per gli amanti della bevanda color oro arriva una nuova occasione per assaggiare birre artigianali e tradizionali, ascoltare musica con concerti gratuiti e molto altro ancora. Ma vediamo cosa prevede il programma del Renai Beer Festival 2022.

Quando comincia la festa della birra ai Renai

Il Renai Beer Festival 2022 comincia venerdì 8 luglio e prosegue fino a domenica 7 agosto al Parco dei Renai, in un’area immersa nel verde in via dei Renai 1 a Signa. L’evento è organizzato da I Renai Signa ed è a ingresso gratuito.

Il Renai Beer Festival vedrà la presenza di una serie di stand che serviranno birre provenienti da tutto il mondo e birre locali. Si potranno assaggiare birre artigianali, biologiche e a km 0, birre con grani speciali, birre importate e birre tradizionali. Accanto a questo, la festa della birra propone anche dieci stand gastronomici

Le attività al Renai Beer Festival 2022, dai corsi sulla produzione della birra artigianale alla musica dal vivo

Nel corso della festa della birra sarà possibile partecipare a una serie attività: ad esempio ci saranno anche dei momenti didattici con l’organizzazione di veri e propri mini-corsi sulla produzione della birra artigianale. Sarà presente anche un’area bimbi con giochi e gonfiabili, trucca bimbi, baby dance, spettacoli di animazione e giostre. E poi ancora spazio ai buskers, gli artisti di strada che saranno protagonisti dispettacoli di intrattenimento con funamboli e giocolieri.

Non mancherà la musica dal vivo, con l’esibizione di moltissime band musicali. Ad aprire la festa venerdì 8 luglio saranno i Mamamia che porteranno ai Renai l’energia di Torre del Lago, mentre sabato 9 luglio si esibiranno i Mamalover e domenica 10 luglio la Jovaband (tributo a Jovanotti).

Il programma dettagliato del Renai Beer Festival 2022

Questo il programma completo di un mese di serate (gli spettacoli serali iniziano alle ore 22.15, mentre nelle serate con doppio spettacolo, il primo inizia alle ore 21.00 il secondo alle ore 22.30):

Venerdì 8 luglio ore 22.15 Official Mamamia in Tour

Sabato 9 luglio ore 22.15 Mamalover

Domenica 10 luglio ore 22.15 Jovaband – tributo a Jovanotti

Lunedì 11 luglio ore 21.00 Rats / ore 22.30 Mekkanix – truest metallica tribute

Martedì 12 luglio ore 21.00 RAP CONTEST

Mercoledì 13 luglio ore 21.00 SCHOOL OF ROCK

Giovedì 14 luglio ore 21.00 Veros Simil / Blue Sugar – Zucchero Sugar Fornaciari Tribute

Venerdì 15 luglio ore 22.15 Rock in Movie

Sabato 16 luglio ore 22.15 Back to the 90’S Boys

Domenica 17 luglio ore 22.15 Ligabue cover Band

Lunedì 18 luglio ore 21.00 Metal Gods / ore 22.30 Killers of the Beast

Martedì 19 luglio ore 21.00 RAP CONTEST

Mercoledì 20 luglio ore 21.00 SCHOOL OF ROCK

Giovedì 21 luglio ore 22.15 Breathe Floyd – Pink Floyd tribute band

Venerdì 22 luglio ore 21.00 Night Train / ore 22.30 ACDC tribute band

Sabato 23 luglio ore 22.15 80 Voglia – 80’s for love

Domenica 24 luglio ore 22.15 Queen Vision – Queen tribute band

Lunedì 25 luglio ore 21.00 Sterbenstein – Rammstein tribute band / ORE 22.30 Victim of the System – System of Down tribute band

Martedì 26 luglio ore 21.00 RAP CONTEST

Mercoledì 27 luglio ore 21.00 SCHOOL OF ROCK

Giovedì 28 luglio ore 22.15 Pianeta Zero – Tributo a Renato Zero

Venerdì 29 luglio ore 22.15 Suzy Q

Sabato 30 luglio ore 22.15 Celebrity Satrs

Domenica 31 luglio ore 21.00 L’Angolo Retto – Nomadi tribute band / ore 22.30 Viva Pooh – official tribute band

Lunedì 1 agosto ore 21.00 Bowie Bluebird – David Bowie tribute band / ore 22.30 Mode Machine – Depeche Mode tribute band

Martedì 2 agosto ore 21.00 RAP CONTEST

Mercoledì 3 agosto ore 21.00 SCHOOL OF ROCK

Giovedì 4 agosto ore 22.15 Banana Split – cartoon cover band

Venerdì 5 agosto ore 22.15 Santiago – Litfiba tribute band

Sabato 6 agosto ore 21.00 80 Trash Party / ORE 22.30 Energy Star

Domenica 7 agosto ore 22.15 La Combriccola del Blasco – Vasco Rossi tribute band

Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dell’evento