Rificolona 2021 Firenze: la festa in SS Annunziata e gli eventi nei dintorni

Firenze attende la festa della Rificolona 2021, una tradizione popolare che fa avanti da secoli con tanti eventi: il 7 settembre non è un giorno qualsiasi in città, ma ha un significato sia dal punto di vista religioso, con celebrazioni per la natività della Beata Vergine Maria in Santissima Annunziata, sia per i “profani”. I bambini sono infatti pronti alle sfilate notturne delle loro rificolone, colorate lanterne di carta illuminate da candele che saranno le protagoniste di tanti cortei, in centro e in periferia, al suono della canzone tradizionale: “Ona ona ona, ma che bella Rificolona!“.

Nonostante l’emergenza Covid complichi un po’ i programmi della manifestazione, gli appuntamenti non mancano: ci sono laboratori per costruire una rificolona, mercatini in piazza, spettacoli di burattini per i più piccoli, cortei (ma senza assembramenti) e gite in barchetto anche per i grandi. Vediamo allora cosa fare a Firenze per la festa della Rificolona 2021 insieme ai bambini (articolo in costante aggiornamento).

Fiera della Rificolona in piazza Santissima

Il 7 settembre 2021 torna la fiera di piazza Santissima Annunziata, in occasione della festa della Rificolona: si tratta di uno dei mercatini tipici a Firenze in questa giornata. Il Comune durante l’estate ha pubblicato il bando per selezionare una decina di banchi di cibo, artigianato, libri e articoli da regalo, che prenderanno posto in piazza dalle 17.00 a mezzanotte.

Si attende di sapere se Palazzo Vecchio organizzerà iniziative per bambini davanti a Santissima Annunziata, com’era tradizione prima della pandemia, e anche se sarà svolto il pellegrinaggio da Impruneta a Firenze.

Rificolona 2021: laboratorio per bambini al Mercato Centrale di Firenze

Le attività al primo piano del Mercato Centrale di San Lorenzo organizzano per martedì 7 settembre 2021 alle ore 18.30 un laboratorio gratuito per bambini, in collaborazione con l’associazione C.E.T.R.A. I più piccoli impareranno a creare la loro rificolona, che poi porteranno a casa.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, mandando una mail all’indirizzo [email protected]

Gli eventi per la festa della Ricolona 2021 a Firenze: Pupi di Stac alla Toraia

Spazio ai bambini anche alla Toraia, l’area di street food su lungarno Colombo che organizza tante iniziative culturali. Nel giorno della festa della Rificolona, il 7 settembre alle ore 18.00, è in programma lo spettacolo dei Pupi di Stac dedicato alla storia di Giovannin senza paura. L’ingresso è libero.

Il laboratorio per costruire la rificolona perfetta al giardino dell’Orticultura (con sfilata)

Lo spazio estivo “Giardino dell’Artecultura” e l’associazione Heyart promuovono il 7 settembre un laboratorio in cui i bambini potranno costruire e decorare la propria rificolona, in tre turni: alle ore 15.30, 16.30 o 17.30. La prenotazione è obbligatoria (mail [email protected], telefono 333.8622307 oppure 347.1271339) ed è previsto un piccolo contributo per i materiali.

A seguire, dalle ore 19.30, nel giardino dell’Orticoltura la festa della Rificolona vedrà la sfilata delle colorate lanterne e il chiosco organizzerà un’apericena con musica.

Festa della Rificolona 2021 alla periferia di Firenze: gli eventi nel Quartiere 5

Tra le manifestazioni organizzate a Firenze, c’è anche la festa della Rificolona del Centro commerciale naturale di Carlo del Prete, zona Novoli, nel pomeriggio e nella serata del 7 settembre. Dalle ore 16 a mezzanotte negozi aperti e mercato in via Carlo del Prete e via Maddalena, mentre dalle ore 18.00 partono i laboratori per bambini in collaborazione con l’associazione Kantachetipassa (prenotazioni al 3288262750).

Dopo l’inaugurazione dell’albero donato dal Ccn alla Misericordia di Ponte di Mezzo (ore 21.00), la sfilata delle rificolone e al termine del corteo la premiazione della lanterna più bella.

Rificolona 2021 al Galluzzo: laboratori per bambini ed eventi

Il Ccn del Galluzzo, la Misericordia e il campo sportivo organizzano martedì 7 settembre 2021 la festa della Rificolona del Galluzzo. Alle 17 alla Casa delle Arti in via San Gaggio 29/31 è in programma il laboratorio gratuito per bambini “Crea la tua rificolona”, organizzato dal Paracadute di Icaro. Prenotazione obbligatoria: 3286291876; 3297115869; [email protected]

Alle ore 21.00, dopo la benedizione delle rificolone nel piazzale della Chiesa di San Giuseppe e Santa Lucia, partirà il corteo del Galluzzo, animato dalla musica della Filarmonica Giuseppe Verdi di Impruneta e dalle esibizioni di circo contemporaneo dell’associazione En piste. Qui il percorso della sfilata.

Sull’Arno con i barchetti dei Renaioli, nella notte della Rificolona

Per grandi e piccoli, in occasione della Rificolona 2021, i Renaioli di Firenze organizzano gite in barchetto storico lungo l’Arno, nel tratto di fiume che tocca Ponte Vecchio, Ponte Santa Trinita e Ponte alla Carraia, durante le notti di martedì 7 e mercoledì 8 settembre. Partenza alle ore 21.

Prezzi per l’escursione che dura un’ora: 25 euro biglietto interno, 10 euro da 5 a 9 anni. Più informazioni sul sito visite guidate a Firenze.

La Rificolona 2021 nei dintorni di Firenze: Scandicci e Impruneta

Tra gli eventi organizzati nei dintorni di Firenze, segnaliamo la festa della Rificolona di Badia a Settimo, frazione di Scandicci: stand gastronomici aperti dalle ore 18.30, sfilata per le vie del paese dalle 20 e infine animazione per bambini dalle 21.30 in poi.

A Impruneta anche la Festa dell’Uva onora la Rificolona, ma con un giorno di ritardo. Mercoledì 8 settembre alle ore 21.00 concerto della Rewind Band e durate la serata sarà premiata la rificolona più in tema con la Festa dell’Uva.

Articolo in aggiornamento. Segnalate le vostre iniziative all’indirizzo [email protected]