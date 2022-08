Rificolona Firenze 2022: la festa e tutti gli eventi del 7 settembre

Laboratori per creare le lanterne di carta, passeggiate per i più grandi e cortei per la festa della Rificolona: Firenze si prepara alla serata del 7 settembre 2022

La rificolona 2022 a Firenze sarà anche una festa della ripartenza, dopo anni di limitazioni: tra sfilate quartiere per quartiere, eventi e laboratori per costruire la lanterna perfetta mercoledì 7 settembre i bambini sono pronti a celebrare questa antica tradizione popolare (i più monelli armati di cerbottana). Questa giornata però ha anche un significato simbolico, perché cade alla vigilia della natività della Beata Vergine Maria, a Firenze celebrata nella Basilica della Santissima Annunziata, mentre in strade e piazze risuona la tipica canzone: “Ona ona ona, ma che bella Rificolona!“.

Qui sotto diamo qualche buona idea su cosa fare per la festa della Rificolona 2022 a Firenze e dintorni, mentre in questo articolo vi spieghiamo il significato della ricorrenza.

Articolo in aggiornamento. Segnalaci un evento a [email protected]

Laboratori per costruire la rificolona

Iniziamo dagli appuntamenti in cui i più piccoli possono creare la lanterne di carta da sfoggiare poi nelle sfilate lungo le vie di Firenze, per la festa della Rificolona 2022. In centro, nella piazza del Mercato Centrale di San Lorenzo, mercoledì 7 settembre 2022 alle 18.30 si svolge un laboratorio gratuito per bambini, in cui dare libero sfogo alla creatività e realizzare piccole creazioni di carte. L’attività è organizzata in collaborazione con l’associazione C.E.T.R.A. Prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected], massimo 15 partecipanti.

Come da tradizione, a Gavinana, il Circolo delle Vie Nuove (viale Donato Giannotti 13) propone per martedì 6 e mercoledì 7 settembre laboratori ad offerta libera per realizzare lanterne luminose fai-da-te (orari: dalle 15 alle 17 e dalle 17.15 alle 19.15). Prenotazione obbligatoria via mail [email protected] oppure tramite Whats App o SMS al numero 393-9190534. Laboratorio per bambini anche al Galluzzo, il 7 settembre dalle 17.30 alle 19.30, promosso dal “Paracadute di Icaro” alla Casa delle Arti (via San Gaggio n. 29/31). Per info 329/7115869, mail [email protected]. A seguire la festa in piazza (vedi sotto).

Passeggiata per la Rificolona 2022 da Firenze sud al centro

Il Quartiere 3 di Firenze, il 7 settembre 2022 alle 17.00, organizza una passeggiata storica dedicata alla festa della Rificolona, per rievocare il percorso fatto da contadini e montanari che arrivano in città per festeggiare la natività della Beata Vergine Maria in Santissima annunziata. Il percorso, che parte dalla chiesa di Santa Maria a Ricorboli, si snoderà tra le rampe di San Niccolò, il giardino delle rose, porta San Miniato, via San Niccolò, Palazzo Capponi per arrivare in piazza Santa Felicita dove si unirà al corteo che proviene dall’Impruneta, diretto in SS. Annunziata. Per i dettagli [email protected]

Festa della Rificolona 2022: gli eventi al Galluzzo

Alle porte di Firenze, al Galluzzo, i commercianti insieme al Centro sportivo e alla Misericordia promuovono per il 7 settembre 2022 una serata di festa dedicata alla rificolona. Alle 20.45 la benedizione delle rificolone sul piazzale della Chiesa Santi Giuseppe e Lucia (Via Volterrana), seguita dalla sfilata del corteo lungo le vie del paese, accompagnato dalla banda della Misericordia di Malmantile e dall’animazione di trampolieri e giocolieri. Il percorso (qui il tracciato dettagliato) si concluderà in piazza Acciaiuoli.

Cocomerata a Nave a Rovezzano

Nella sera del 7 settembre il Circolo S.R.M.S. di Nave a Rovezzano organizza una festa a cui sono invitati i grandi e i piccoli, muniti di rificolona. Alle ore 20.30, nell’area all’aperto del circolo, sarà spiegata in breve l’origine della festa e in seguito partirà il corteo che percorrerà i giardini lato Arno. Al termine della passeggiata con le lanterne a tutti i bambini presenti sarà offerta una cocomerata.

Laboratorio e sfilata al giardino dell’Orticoltura

Altro appuntamento fisso è quello organizzato dall’associazione Culturale Heyart, nel giardino dell’Orticoltura (via Vittorio Emanuele II, 4). Si parte con il laboratorio di preparazione e decorazione delle rificolone, in tre turni alle ore ore 16.30, 17.30 e 18.30, con un contributo di 5 euro per i materiali che verranno forniti ai bambini. Prenotazione obbligatoria: [email protected], 3338622307 e 3471271339. Alle 19.30 la sfilata lungo i viali del parco e a seguire apericena con musica.

La Rificolona al Boschetto (Quartiere 4)

Tra gli eventi già annunciati per la festa della Rificolona 2022, anche quello del Circolo del Boschetto, che si trova all’entrata del parco di Villa Strozzi di via di Soffiano 11 (Quartiere 4 di Firenze). Il 7 settembre dalle ore 20 esibizioni di pattinaggio, sfilata delle rificolone con la premiazione delle più belle e infine gelato gratis per tutti i bambini.

Gli eventi nei dintorni di Firenze: Rificolona 2022 a Lastra a Signa

Spostandosi nei dintorni di Firenze, una festa della rificolona molto attesa è quella promossa dal Comune di Lastra a Signa, che si svolge con un giorno di ritardo: giovedì 8 settembre 2022. Qui si tiene un vero e proprio concorso. Alla sfilata, che parte alle ore 21 dalla Casa del popolo di Tripetetolo (lato via Giusti) per arrivare in piazza Garibaldi, possono partecipare tutte le rificolone, ma solo quelle munite di regolare tagliando, acquistato in uno dei negozi aderenti, partecipano alla gara.

