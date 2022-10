Sagra della castagna in Toscana: 10 feste per l’autunno 2022

- Adv -

Chiamatela festa dei marroni o sagra della castagna, in Toscana il “succo” rimane lo stesso: anche durante l’autunno 2022 i paesi montani celebrano questi frutti del sottobosco, mettendo in piazza specialità da leccarsi i baffi, durante i weekend di ottobre. E se avete in progetto una dieta, meglio rimandarla di qualche settimana, perché qui c’è da sbizzarrirsi. Da Arcidosso a Marradi, da Piancastagnaio a Caprese Michelangelo, sulle bancarelle arrivano caldarroste, ballotte, marron glacés, l’immancabile castagnaccio e – in qualche caso – anche il golosissimo monte bianco, dolce realizzato con purea di castagne, cacao e ricoperto da una “valanga” di panna montata.

Avete già l’acquolina in bocca? Ebbene, in Toscana le sagre delle castagne sono davvero tante, noi abbiamo fatto una selezione degli appuntamenti da non perdere tra la seconda metà di ottobre e i primi giorni di novembre 2022.

Sui monti della Toscana: sagra della castagna o dei marroni del Mugello?

- Adv -

Prima tappa in Mugello, terra per antonomasia delle castagne. A Marradi ogni domenica di ottobre si svolge la “Mostra mercato del marron buono“, non solo una sagra dove gustare i tipici tortelli di marroni ma anche un mercatino diffuso lungo le strade del paese che mette in vendita prodotti del bosco e manufatti artigianato. E se il viaggio in macchina vi annoia, allora salite sul treno a vapore diretto a Marradi che ogni fine settimana serve una tratta diversa oppure scegliete le carrozze storiche del Treno di Dante (qui le info). Info sul sito della proloco di Marradi o chiamando il numero 055.8045170.

Al confine tra Toscana ed Emilia Romagna si svolge un’altra sagra della castagna piuttosto conosciuta, la festa del marrone del Mugello IGP e dei frutti del sottobosco di Palazzuolo sul Senio, in programma tutte le domeniche del mese: i prossimi appuntamenti sono il 16, il 23 e il 30 ottobre 2022. Dalle ore 10 in piazza IV novembre aprono gli stand dei dolci a base di castagne, dalle 11.30 è invece attiva la cucina per il pranzo (viale Ubaldini) e infine nel pomeriggio spettacoli e iniziative.

- Adv -

Altre gustose tappe a Pietramala (frazione di Firenzuola), domenica 16 e 23 ottobre, con la sagra dedicata alle castagne e al vino, anche con un pranzo di specialità locali, e a San Piero a Sieve, sempre il 16 e 23 ottobre, per la Festa del Marrone nel parco Antonio Berti con tanto di iniziative per bambini e un ristorante con menù d’autunno (prenotazioni tel. 055.8487241, 333.6458002 o 329.3445017).

Festa della castagna sull’Amiata: da Arcidosso a Piancastagnaio

- Adv -

Di sagra in sagra, questo viaggio “a misura di castagna” ci porta in angoli di Toscana da riscoprire, come sull’Amiata, dove molti paesi organizzano feste a tema durante l’autunno 2022. Funghi, castagne e piatti tipici della stagione sono protagonisti ad Abbadia San Salvatore dal 14 al 16 ottobre e a Vivo D’Orcia (Castiglione d’Orcia) nella sola giornata di domenica 16 ottobre.

Celebre è la festa della castagna di Arcidosso (15-16 e 22-23 ottobre 2022) con cantine aperte, un grande stand nel centro del paese e bancarelle dal castello Aldobrandesco alle stradine del borgo (aggiornamenti sulla pagina Facebook della proloco di Arcidosso). Negli stessi weekend è in programma la festa del marrone a Santa Fiora, mentre a Campiglia d’Orcia la sagra di questo frutto tipico si svolge il 30 ottobre. Infine durante il Ponte di Ognissanti a Piancastagnaio si tiene il “Crastatone“, ossia la sagra della caldarrosta: dal 29 ottobre al 1 novembre 2022 con cantine aperte, stand lungo le vie del paese e l’immancabile profumo di castagne.

Sagra della castagna a Caprese Michelangelo

Concludiamo con un altro evento molto conosciuto in Toscana, che esiste ormai da oltre 50 anni: la sagra della castagna e del marrone Dop di Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, che per l’autunno 2022 è prevista nei fine settimana del 15-16 ottobre e 22-23 ottobre 2022. In questo paese della Valtiberina la tradizione castagnicola risale al Medioevo e tuttora molte famiglie hanno un loro appezzamento di terreno per coltivare la castagna. Quello che oggi è un semplice sfizio gastronomico ai tempi era l’unico sostentamento alimentare in questi luoghi. Oltre a stand gastronomici e al mercatino d’artigianato anche un singolare palio della castagna (domenica 13 ottobre) e una sfida culinaria a base di castagne che vedrà affrontarsi i sindaci della zona (20 ottobre).